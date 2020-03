Escucha el nuevo álbum de Serch, Concept

Serch es un veterano grupo barcelonés formado por Sergio Salesa (voz y teclados), Miquel Cellalbo (secuencias, teclados y guitarras), y Jorge Arroba (bajo). Su música está entre el post punk y la new wave con tintes electrónicos y oscuros. De ellos ya te hemos hablado en alguna ocasión en Muzikalia e incluso estrenamos un tema de su nuevo álbum, “Lonely man”.

Un nuevo álbum llamado Concept, publicado hace unas semanas por Flor y Nata Records, repleto de singles de calidad como “Pure child”, el mencionado “Lonely Man” o “Strangers with Nothing to Lose”, entre otros. En una ambientación post punk muy de los 80, las canciones discurren en un entorno que combina a la perfección sonidos orgánicos y electrónicos. La voz del cantante recuerda a la de Peter Murphy, de Bauhaus, y también a la de Pablo Casero de los valencianos Ambros Chapel. Una voz oscura, épica y profunda, que arrastra a la música hacia un abismo inquietante y a la vez seductor. Pero no solo estamos ante una atmósfera hipnótica y atrayente, las canciones tienen magníficos estribillos y contagiosas melodías.

Su cantante, Sergio, explica cuál puede ser el significado de ese “concepto” con el que han titulado su nuevo trabajo:

“Este trabajo creo que expresa de una manera muy subliminal una idea recurrente con la que nos hemos encontrado en los últimos años con la banda, conocer a fantástica gente, a grandes personas para que al resto de la humanidad sus costumbres o vicios sin ser tóxicos serían perversos. Ese concepto es algo que está ahí, el lado salvaje de cada uno y como lo mostramos o escondemos, pero está ahí. El pulso entre belleza pura y más perversa, convive a veces de una manera muy vital y enriquecedora”.

Ese mismo pulso lo encontramos en las canciones de Serch: belleza y perturbación, atracción y amenaza. Como también ocurría con la música de los mencionados Bauhaus, Siouxsie o The Chameleons. Referencias muy de una época que Serch rescatan sin complejos.

Concept cuenta con las colaboraciones de Sigmund Wilder, gran amigo de la banda, en “The boy after the nightmare”; Santi Rex de Niños del Brasil en “Rock Saint”, e Isabel Atmeller del grupo Rooms, una de las grandes voces del rock alternativo en Catalunya, que interpreta un gran dueto en la emotiva “The light”, una canción bastante diferente a las del resto del disco que resulta sorprendente por su delicadeza, en comparación con la anteriores, además de sumamente bella.

Próximas actuaciones de Serch:

21/03 sala Alive Music Bar de Madrid

28/03 sala Casa del Loco de Zaragoza

Puedes escuchar Concept, lo nuevo de Serch, en Spotify.

Serch en redes sociales:

Facebook

Instagram

Twitter

Canal de YouTube

Página web de la banda