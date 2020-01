Estrenamos la nueva canción de Serch, “Lonely man”

Serch es un veterano grupo barcelonés formado por Sergio Salesa (voz y teclados), Miquel Cellalbo (secuencias, teclados y guitarras) y Jorge Arroba (bajo). Su música está entre el post punk y la new wave con tintes electrónicos y oscuros. De ellos ya te hemos hablado en alguna ocasión en Muzikalia.

La banda se encuentra estos días presentando su nuevo disco de estudio, Concept (Flor y Nata Records, 2020). Un álbum que incluye diversos singles de alta calidad, como “Pure child”, “Lonely Man” o “Strangers with Nothing to Lose”, entre otros.

Precisamente “Lonely man” ha sido escogido como el nuevo single del álbum de Serch, después de que hace un tiempo adelantaran el tema “Strangers with nothing to lose”. El single incluye también remezclas de Mandivula y Techsture. “Lonely man” es una tema muy directo que destila fuerza, girando todo alrededor de una gran melodía de piano. La letra habla sobre una persona que no quiere contagiar su elección de vida a sus seres queridos, no quiere arrastarles a lo que él ya ha asumido. La canción está compuesta a medias entre Sergio Salesa y Miquel Cellalbo.

Un single que se presenta acompañado de un gran videoclip firmado por uno de los realizadores con más talento actual, Guy Pérez., y que hoy estrenamos en exclusiva en Muzikalia. Aquí tienes lo nuevo de Serch, “Lonely man”.

