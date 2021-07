Escucha el nuevo disco de Valentina & The Electric Post

Valentina & The Electric Post es un dúo de Trip – Pop integrado por Valentina Risi y por Ildefons Alonso. En 2019 publicaron su primer álbum, Before the Universe, con el sello Hidden Track. Un disco en el que se movían por un terreno de delicada sinuosidad con momentos de cierta intensidad. Pasajes ensoñadores y ambientes envolventes convivían en aquellas canciones con otros algo más oscuros, dando como resultado un disco de aires cinematográficos, casi hipnótico, con la voz de la cantante surgiendo entre las brumas de los sonidos electrónicos.

Una constante que se repite en este segundo álbum de Valentina & The Electric Post, un disco titulado The Line. Producido, grabado y mezclado en el Konvent (Cal Rosal, Berga), lugar donde residen Valentina e Ildelfons, se trata de un trabajo en el que se adentran más en la electrónica con una aproximación algo minimalista al tiempo que suena más descarnados, casi chamánicos. La voz de Valentina lucha por hacerse escuchar entre texturas sintéticas, ruidos y efectos de todo tipo en una especie de góspel electrónico realmente sugerente.

Un disco interesante, publicado de nuevo por Hidden Track Records, en el que el dúo vuelve a jugar con la dualidad entre placidez y ruido, luz y oscuridad, mensajes y texturas. No es fácil de escuchar, no entra a la primera, pero envuelve y absorbe la atención a poco que se la prestes. A continuación, en Spotify, puedes escuchar este The Line de Valentina & The Electric Post.

