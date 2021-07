Fangoria – Existencialismo Pop (Warner)

Han pasado cinco años desde que Fangoria lanzaran un disco con canciones propias, Canciones para robots románticos (Warner, 2016), sin contar sus dos álbumes de versiones, Extrapolaciones y dos Preguntas 1989-2000 (2019, Warner) y Extrapolaciones y dos Respuestas, 2001-2019 (Warner) y sus correspondientes temas inéditos con los que celebraron su treinta aniversario.

Ahora vuelven con un EP con un guiño a la serie Vengadores de los 60 en el diseño de “vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás”, que incluye tres nuevas canciones -aunque realmente sean cinco-, porque uno de ellos está replicado en tres versiones diferentes en un ejercicio de estilo en el que exploran otras vías. El tema principal, “Momentismo absoluto”, oda al carpe diem y al aquí y ahora: “vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás”, no contiene notables sorpresas respecto de sus últimas entregas. Sigue tras los mandos Guille Milkyway, quien continúa manteniendo al dúo en las mismas coordenadas. También nos dejaremos atrapar por “Fantasmagoria” y su estribillo de pop épico que nos remite a algunos de los muchos clásicos de los que pueden presumir.

Lo más interesante del conjunto es “Satanismo, arte abstracto y Rock’n’Roll” en la que exploran los sonidos sedosos de los 50, una composición de Mauro y Nacho Canut que termina por convertirse en el epicentro del EP. Y cuya infalible línea melódica sirve de inspiración para las dos variaciones o versiones alternativas de la misma, la curiosa “Satanismo, arte abstracto y tecno pop” con guiños a algunos de los maestros del género pasado (esas líneas de “Enola Gay”) y presente, ya que Dua Lipa o The Weeknd han sido los referentes que les han animado a seguir esos pasos.

Cierra el EP “Satanismo, arte abstracto y Acid House”, anecdótica versión instrumental con la que completan un regreso en el que se intuyen nuevos aires para futuras entregas.

Escucha Fangoria – Existencialismo Pop