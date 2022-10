Escucha otras dos nuevas canciones de The Cure

Cada vez está más cerca la visita de The Cure a nuestro país, que como recordaréis actúan en Barcelona (10 de noviembre, Palau Sant Jordi) y Madrid (11 de noviembre, WiZink Center) a la venta a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, las dos ciudades elegidas para volver a traernos su directo y presentar las canciones de su nuevo disco, Songs Of The Lost World.

Se suponía que este álbum llegaría antes que la gira, finalmente lo que han decidido es ir enseñándonos sus canciones poco a poco. Temas que han ido encajando en un setlist cada vez más oscurecido con una pequeña sección pop en la parte final para contentar al gran público, pero sobre todo viajando por los momentos más introspectivos que nos ofrecieron en su trilogía añeja (Seventeen Seconds, Faith, Pornography) además de visitas importantes a Disintegration u otros discos como The Head On The Door o The Top. Esta gira remite directamente al Dream Tour de 2000 cuando presentaban Bloodflowers su último clásico…. ¿hasta ahora?

Teníamos mucha curiosidad por escuchar las canciones de Songs Of The Lost World. Reconozcamos que el irregular 4:3 Dream (2008) nos dejó un regusto amargo y esperábamos que en algún momento llegara su sucesor. Catorce años después aún no lo ha hecho, pero esta vez sí es una realidad que en los próximos meses o semanas (nunca se sabe con Robert Smith) podremos degustar al completo.

Hasta el momento hemos podido escuchar cuatro de sus canciones que nos remiten a sus discos más introspectivos. Echando la vista atrás y recopilando todas las declaraciones que han llegado en este tiempo, «Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante» fue una de las frases que Smith comentó a la banda cuando llegó bajo el brazo con una colección de composiciones que se encontraban entre lo más intenso y emocional de su larga carrera. Un proceso largo de creación que les ha dejado exhaustos: «Son diez años de vida destilados en un par de horas de cosas intensas y pienso que no podremos hacer algo así nunca más. Definitivamente no puedo volver a hacer esto”.

Durante estos tres años largos años se han ido fraguando unas canciones que no sabemos si realmente formarán parte de uno o de tres discos como en principio estaba previsto: «El primero lleva el estilo de The Cure, pero mucho más oscuro y emocional, incluso creo que hoy en día aún me cuesta interpretar algunas de las nuevas canciones porque salieron muy de las entrañas, me solté en ellas, saqué todo lo que traía y me inspiré en transiciones, pérdidas, en la ausencia física de mi madre, de mi padre, de mi hermano… ¡qué dolor!

El segundo disco, que ya tengo más avanzado, se refiere a piezas mucho más libres y con una sonoridad más pronunciada, más fuerte, y que para grabarlas tiene que ser en vivo, sí, con esa experiencia de armar un concepto sustentado en la interpretación del momento. El tercero, que es una locura, es un disco de ruido, con aspectos y ambientes diversos, todo ello basado en las experiencias sobre un escenario o en mis trayectos, en situaciones donde el ruido está presente y al que estamos tan acostumbrados que ya no le ponemos atención”.

Volviendo a estos comentarios, entendemos que esas primeras piezas a las que hace referencia son justamente las que hemos podido disfrutar hasta el momento en su gira. Hace un par de semanas te mostrábamos «Alone» y «Endsong», (títulos provisionales según aparecían reflejados en los setlists) son composiciones con intros largas, llenas de texturas y desarrollos, que remiten directamente a obras como Disintegration o Bloodflowers.

Ahora se suman dos canciones más, «And Nothing Is Forever» y «I Could Never Say Goodbye», en las que ahondan en esos sentimientos de pérdida, de final y de melancolía desoladora, construidas sobre pianos, densos desarrollos y bellas bases melódicas.

Escucha ‘And Nothing Is Forever‘ de The Cure

Escucha ‘I Could Never Say Goodbye’ de The Cure