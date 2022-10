‘La época heroica’ de Julio Ruiz: Los Planetas, el único doblete (92-93)

Como os he contado en anteriores capítulos de La Época Heroica, cuando aterrizo en el 91 en Radio 3 procedente de Radio 4 me pongo en la faena de hacer algo que siempre se había hecho en la radio pública desde que se inauguró y se le puso ese nombre al que era el tercer canal de Radio Nacional de España. Obligación o casi era apoyar las propuestas primerizas, maqueteras o llámese como se quiera de artistas que estaban dando los primeros pasos. Además, apenas hice trasladar al nuevo punto del dial lo que ya venía haciendo cuando mi micrófono estaba en la calle Huertas antes de que se localizara en Prado del Rey.

Intuyo que debería haber tantas ganas de que las propuestas (luego arracimadas con el nombre común de indie) de nuevo cuño encontraran un altavoz para difundirlas que en el momento en que empecé a darlas cancha e incluso había programas monográficos (me recordaba mis tiempos ochenteros en Popular FM cuando a veces en mi maletín sólo iban bobinas: Los Elegantes, Tos, Mamá, Los Nikis, Nacha Pop, Glutamato Ye-Yé y muuuchos otros y ni un solo vinilo) que me llevaba a casa bolsas y más bolsas con cassettes (ése era el formato maquetero predominante ya en los 90´s).

Total, que en el 92, que he colocado siempre como año del kilómetro 0 del territorio indie, arranco con una lista de diez maquetas que tienen una clasificación mensual (último viernes, siempre) según los votos (por carta) de los oyentes y que (esto también lo he contado) denomino, adrede, por la repetición machacona del adjetivo: lista grande de maquetas grandes de Disco Grande.

A la altura del mes de marzo entra en lista una maqueta de un grupo llamado Los Planetas que dos meses después es número 1 y que, cuando acaba el año, en la votación anual, los oyentes la eligen como la maqueta del año.

Carta mecanografiada envolviendo la cassette en donde cuentan que son de Granada y que la formación del momento es Jota, voz y guitarra, Florent, guitarra, May, bajo y Paco, batería. Dicen que se llamaban Los Subterráneos pero que se cambiaron el nombre porque (curioso, ese disco «Que me parta un rayo» con el que va a girar la Rosenvinge en breve a petición de sus seguidores) por ahí estaba Christina capitaneando una banda bautizada de igual manera. Cuando mencionan sus referencias citan a Slowdive y My Bloody Valentine, entre otros. En la demo están «Espiral», «El centro del cerebro», «La caja del diablo»… (prácticamente lo que fue luego el EP Medusa que editara Elefant y que fue lo primero publicado en disco) Pero yo me quedé al darle al play del magnetófono de primeras con «Mi hermana pequeña» y de hecho sigue siendo mi canción favorita de aquella entrega.

Como triunfan en la Liga maquetera del 92, en la fiesta de Radio 3 que se hace en la desaparecida sala Aqualung, les doy el premio antes de tocar en directo en lo que supone su primera aparición en la tele (transmitió La 2 y que está ahí disponible para ver y escuchar cómo sonaban Los Planetas con tal rotundidad demoledora hace 30 años).

Ya en 1993 los patrones de pesca discográficos (aparte del ojo de Luis y Montse Elefant de sacarles su primer disco, aunque fuera pequeño) estaban sobre aviso. De hecho, Javier Liñán, hoy jefe del Volcán y por entonces, ayudante del A&R de RCA me pedía constantemente el contacto o que le pasara esa maqueta que ponía en el programa (poco después se llevaría a cabo su fichaje y saldría en 1994 su primer álbum Super 8.

Y como la norma (que sigue estando vigente) es que, para que entres en la lista de maqueta del año (antes) o artista emergente (ahora) es no tener aún un disco grande, de nuevo Los Planetas estuvieron ahí con su nueva propuesta.

En este caso, epístola a mano y bolígrafo y firmada por Florent, en donde presentaban dos canciones (un poco más corta en piezas la del 93 que la triunfadora del 92) que eran «Brigitte» y «Rey Sombra». El tema estelar de los dos (buena muestra de dos perfiles de la banda) apareció en su momento en single y aunque creímos que la cosa iba por la mítica actriz B.B. Brigitte Bardot, conocí a la B.B. del entorno de Los Planetas, a la que iba dedicada, hace relativamente poco. Total, que, de nuevo, recibieron el apoyo de la audiencia, tanto en la lista mensual como en la definitiva, anual del 93.

Y así se escribe la historia de esta lista que empezó en el 92 y que mantenemos vigente (dentro de poco habrá que votar para el 22). En el palmarés apenas hay un nombre repetido (el de Los Planetas) que estábamos lejos de imaginar por entonces que todo concordaba porque el único doblete de tan amplia relación, que iremos desgranando hasta que acabemos con el listín, lo consiguió en sus tiempos de despegue el que, ahora, con perspectiva, es uno de los grupos más importantes en décadas de historia del pop y rock de nuestro país.

Consulta aquí todos los artículos de ‘La época heroica’ de Julio Ruiz