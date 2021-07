Otro adelanto de The Parrots, que dan datos de su nuevo disco

The Parrots regresan con un nuevo disco, Dos, que será publicado a través de Heavenly Recordings a partir del próximo 29 de octubre.

Llevábamos tiempo sin noticias de los madrileños, que en 2019 editaban su última canción hasta la fecha, “Cigarette Burns” y la pasada primavera sorprendieron con “Maldito” un pelotazo con la compañía de C. Tangana en la que recuperaban el español y anticipaban este trabajo.

Sobre el nuevo disco, The Parrots cuentan: “La mayor parte del disco se grabó en los estudios Wilton Way de Hackney (Londres) entre el verano de 2019 y principios de 2020. Por culpa de la cuarentena, lo acabamos terminando en Madrid, con Harto Rodríguez en los estudios Metropol. Grabar en casa fue muy guay porque significó que pudimos llamar a algunos de nuestros amigos para que se unieran a nosotros en el estudio. La mayor parte del disco estaba escrita antes de la cuarentena, pero esa pausa inesperada en la vida de todos nosotros nos hizo replantear algunas cosas y terminarlas de otra manera. Todo esto hizo que la grabación se sintiera casi como una celebración. Todos los que conocíamos estaban bien; incluso con la pandemia pudimos encontrar los puntos positivos y estar más juntos que nunca“.

“Aunque el garaje sigue siendo una de nuestras mayores influencias, últimamente hemos escuchado muchas cosas que habíamos relegado a un segundo plano. Redescubrimos muchos artistas que escuchábamos cuando nos enamoramos de la música por primera vez: LCD Soundsystem, Gang of Four, mucho mutant disco… Tom nos ayudó mucho en eso, hizo que la mezcla caótica de influencias que trajimos al estudio tuviera sentido. Y, como siempre nos ha gustado el hip hop, seguimos un enfoque diferente a la hora de componer las canciones, utilizando samples y sampleándonos mucho. Beastie Boys, ESG, Devo, Los Zombies (los españoles) fueron influencias muy grandes en el carácter del disco. También la escena musical española ha cambiado mucho en los últimos años, y escuchar a muchos artistas españoles nuevos nos ha ayudado a romper algunos muros y nos ha hecho crear música de una manera más libre.“

Una nueva canción es “You Work All Day And Then You Die” de la que cuentan: Queríamos escribir esta canción desde hace mucho tiempo. Los sonidos, la producción, el carácter épico… eran algo que habíamos querido expresar durante mucho tiempo y no podríamos haberlo hecho sin la ayuda de nuestro increíble productor, Tom Furse.“

Escucha “ You Work All Day And Then You Die” de The Parrots

Para celebrar el lanzamiento del disco, The Parrots han confirmado su primera gira internacional post-pandemia con nueve fechas en el Reino Unido en enero y febrero de 2022, a la que pronto se añadirán más salas y festivales en España y en otros países.

25.01 – Elsewhere, Margate

26.01 – The Joiners, Southampton

27.01 – The Louisiana, Bristol

28.01 – Moth Club, London

29.01 – Bedford Esquires, Bedford

30.01 – Hare and Hounds 2, Birmingham

31.01 – Yes (Pink Room), Manchester

01.02 – Broadcast, Glasgow

02.02 – Belgrave Music Hall, Leeds