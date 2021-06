sir Was anticipa su tercer disco con ‘Waiting For The Weekend’

sir Was , proyecto del multi-instrumentista sueco Joel Wästberg, comparte un nuevo single, “Waiting For The Weekend”, que anticipa el que será su tercer álbum, Let The Morning Come, que se publicará a través de Memphis Industries el 15 de octubre de 2021.

Desde el lanzamiento de su segundo álbum como sir Was en 2019 Holding On a Dream había sido para abrir para Little Dragon en toda Europa y los EE.UU.Cuando se canceló la gira debido a la COVID, decidió canalizar todas sus energías en escribir música nueva, pero en agosto de 2020, recibió noticias que le cambiaron la vida.“Al principio me sentí muy triste y asustado, pero al mismo tiempo, era como si todas las otras preocupaciones que cargaba de repente no importaran. Tuve una sensación muy intensa de estar vivo”.

Esta dicotomía se encuentra en el corazón de su tercer LP maravillosamente agridulce. Meditando sobre el amor, el crecimiento, la autoaceptación, el perdón, la mortalidad y el paso del tiempo, Let The Morning Come, que llega autoproducido por Joel, contiene sus escritos más sinceros hasta la fecha.

Escucha ‘Waiting For The Weekend’ de sir Was