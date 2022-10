The Cure estrenan dos canciones en su vuelta a los escenarios

The Cure arrancaron hace pocas horas su esperado tour que les traerá a nuestro país el próximo mes en la ciudad letona de Riga. La expectación era máxima entre sus seguidores, sobre todo entre sus fans que llevan esperando noticias de un álbum nuevo desde hace tres años y que por fin tuvieron su recompensa.

Mucho se ha especulado sobre el nuevo material de la banda británica. Han pasado catorce años desde que publicaran el irregular 4:3 Dream (2008), álbum que dejó con un regusto amargo a sus fans, quienes siempre esperan más de los de Robert Smith. Songs Of The Lost World es una realidad y ya conocemos dos de sus canciones, que harán las delicias de quienes adoran la parte más oscura y densa de su catálogo. Tanto «Alone» como «Endsong» (títulos provisionales según aparecían reflejados en los setlists) son composiciones largas, llenas de texturas y desarrollos, que remiten directamente a obras como Disintegration (1989) o el reciente Bloodflowers (2000).

Otra de las noticias que nos deja esta vuelta a los escenarios es el regreso de Perry Bamonte a la formación, miembro muy querido que acompañó al grupo entre 1992 y 2004 dando apoyo como guitarra rítmica y teclados, lo que refuerza mucho la puesta en escena.

Así suena «Alone»

Así suena «Endsong»

Estas fueron las canciones interpretadas en su show en Riga:

Alone

Pictures of You

Closedown

A Night Like This

Lovesong

Trust

Burn

Fascination Street

Push

In Between Days

Play for Today

A Forest

Want

Shake Dog Shake

39

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

BIS

Plainsong

Disintegration

BIS2

Lullaby

Close to Me

The Walk

Friday I’m in Love

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry

Conciertos de The Cure en España

Barcelona y Madrid son las dos ciudades que han sido elegido para presentar sus nuevas canciones en España.

Toma nota:

10 – BARCELONA Palau Sant Jordi

11 – MADRID WiZink Centre

Comprar entradas para los conciertos de The Cure

Las entradas para los conciertos en Barcelona y Madrid ya están a la venta a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.