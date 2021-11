Vetusta Morla (aquí nuestra reciente entrevista con ellos) siguen avanzando canciones de lo que será su nuevo álbum. El grupo de Tres Cantos está de vuelta con Cable a Tierra (Pequeño Salto Mortal), que será editado el próximo 26 de noviembre y distribuido bajo licencia exclusiva por SONY Music Spain.

Después de “Finisterre” y “La Virgen de la Humanidad” Vetusta Morla lanzan otro de los temas, “Puñalada Trapera”, que formará parte de la continuación de Mismo Sitio Distinto Lugar (2017), la obra que terminó de impulsarles a la gloria y su reinterpretación, Canciones dentro de canciones (2020).

La canción del tema que abrirá el disco llega acompañada de un interesante vídeo dirigido por Patrick Knot.

Escucha ‘Puñalada Trapera’ de Vetusta Morla

LETRA

Ya siento aquí en mi costado

tu puñalada trapera,

tu puñalada trapera, ay,

la que aún no me has clavado.

Siento tu beso de Judas,

¡cómo me quema en los labios!

¿Cómo es posible que abrase, ay,

tanto un corazón helado?,

¿y cómo es posible que abrase?, ay,

tan siquiera me has rozado.

Siento llamar al vacío y sigo

disimulando

con esta danza salvaje, ay,

que soy carne de reemplazo.

Mi canto es imborrable y yo

soy el viento en tu tejado.

Tengo tu adiós enredado

como de fin de verbena.

Ya las guirnaldas bajaron, ay,

apagaron las linternas.

Dime que el año que viene, ay,

volverás para prenderlas.

Siento llamar al vacío y sigo

disimulando

con esta danza salvaje, ay,

que soy carne de reemplazo.

Aunque me arrulle el olvido sigo

desafiando

con este hambre imparable, ay,

el puñal de tu regazo.

Mi canto es imborrable y yo

soy el viento en tu tejado.

Somos carne de reemplazo,

imborrable es nuestro canto.

El concierto de presentación de Cable a Tierra en Madrid será el 24 de junio de 2022 en el estadio Wanda Metropolitano, con aforo completo y para el que ya están a la venta las entradas en vetustamorla.com. Este concierto será un nuevo hito para Vetusta Morla y la escena musical independiente española tras su histórico show en La Caja Mágica el 23 de junio de 2018, en el que congregaron a 38.000 asistentes. El del Wanda Metropolitano será el primer concierto de estadio de una banda de su género y en un espectáculo propio en nuestro país.