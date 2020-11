Oneohtrix Point Never vuelve con el vídeo de ‘Lost But Never Alone’

Magic Oneohtrix Point Never (Warp Records), el nuevo álbum del artista y productor Daniel Lopatin, vio la luz hace dos semanas y ya se está posicionando como uno de los lanzamientos más aclamados del año. Además del memorable álbum Age Of, Magic Oneohtrix Point Never supone la continuación de las destacadas bandas sonoras para las películas Good Time (2017) y Uncut Gems (2019), ambas dirigidas por Josh y Benny Safdie, convirtiéndose así en una de las colaboraciones de música y cine más celebradas de los últimos tiempos.

Ahora, el trío formado por Lopatin y los hermanos Safdie vuelve con el videoclip para “Lost But Never Alone”. Habiendo creado juntos un amor compartido por la música de culto y el cine, es difícil imaginar que alguien más pueda tejer el tono épico y definitorio de las imágenes e interpretaciones que componen este videoclip.

“La nostalgia es reconfortante y profundamente deprimente”, afirma Josh Safdie. “Es como una relación de amor / odio. ‘Lost But Never Alone’ es una captura de pantalla de nuestro deseo de extraer significado del pasado en todo momento y el triunfo de romperlo con algo más”.

“Me encanta el disco”, continúa, “y esta canción en particular me llena de profunda sensación de tristeza, angustia, soledad, creatividad y, por supuesto, triunfo. Todos estamos perdidos pero nunca solos”.