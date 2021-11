U2 estrenan su primera canción en dos años, ‘Your song saved my life’

U2, que el pasado año publicaban la edición 20 aniversario de su disco All That You Can’t Leave Behind, lanzan su primera canción nueva en dos años, los que han pasado desde que editaran su single “Ahimsa” y cuatro su último trabajo de estudio hasta la fecha, Songs Of Experience (2017).

“Your Song Saved My Life” es una canción extraída de la BSO de Sing 2 (Canta 2), a la venta con Illumination, Universal Pictures y Republic Records el viernes 17 de diciembre de 2021. La canción fue desvelada previamente en TikTok por la banda, antes de su estreno oficial esta noche, en el show de Jo Whiley en Radio 2 de la BBC.

La B.S.O. acompaña a Sing 2, la secuela de la querida película de Illumination, Sing (2016) que se estrenará en cines el 22 diciembre. En ella veremos el debut de Bono en cine de animación prestando su voz a Clay Calloway.

U2 ha contribuido a numerosas bandas sonoras de películas a lo largo de los años, siendo dos veces nominada en la categoría de “Mejor Canción Original” en los Oscars por ‘The Hands That Built America’ (Gangs of New York, 2003) y ‘Ordinary Love’ (Mandela: Long Walk To Freedom, 2014).

Escucha ‘Your song saved my life’ de U2