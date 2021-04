Escucha ‘Ready to fool you’ otro tema de Núria Graham

Núria Graham (consulta nuestra reciente entrevista con ella aquí) estrenaba “At last” el pasado mes, el primero de los dos temas que conformarán su próxima referencia, un single de vinilo cuya cara B, “Ready to fool you” acaba de salur a la luz.

Esta otra canción podría ser un mismo tema visto con lupa, de lo general a lo concreto despojado de arreglos, metáforas o dobles sentidos. Un tema de ruptura que en lugar de lamerse las heridas opta por prepararse para lo siguiente, como un momento de lucidez en la demencia.

Con este nuevo single Núria Graham cierra un ciclo y apunta nuevos caminos con canciones compuestas con el piano como instrumento principal y mimbres cada vez más clásicos que ella consigue hacer sonar a 2021.

Escucha ‘Ready to fool you’ de Núria Graham

Y aquí puedes ver el vídeo de “At last”.