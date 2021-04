Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Jon Hopkins – Wintergreen

Venturi – Bruce Banner

Corizonas – Todo mal

Cuchillas – El mundo de Jorge

Texas – Mr. Haze

Fangoria – Momentismo absoluto

Los Mambo Jambo – Contra las cuerdas

Lambchop – Fuku

DARKSIDE – The limit

Mick Jagger & Dave Grohl – Eazy sleazy

Papaya – La reina del amor

Liz Phair – Spanish doors

Replays – Hit the club

The Black Keys – Crawling Kingsnake

Lori Meyers – Punk

JARV IS… – Swanky Modes (Dennis Bovell Mix)

Sprays – Tiempos modernos

The Dirty Browns – Isolation

Manel – La jungla

Teenage Fanclub – In our dreams

Chet Faker – Whatever tomorrow

Fernando Vacas – Alegrías del romero

Ángel Stanich – El volver

Yila – Hipslop

Núria Graham – Ready to fool you

Derby Motoreta’s Burrito Cachimba – Caño cojo

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Comandante Twin – Sangrar a borbotones

Comandante Twin han publicado esta semana un nuevo, “Sangrar a Borbotones”. Una canción que refleja el debate interno entre el propio personaje y su conciencia. El tema ha sido producido por Pachi García Alis y la mezcla, de la mano de Carlos Hernández (Los Planetas, Viva Suecia…), se ha realizado en el Estudio 1 (Madrid).

Chica Sobresalto – Selección natural

Chica Sobresalto acaba de lanzar su nuevo single, “Selección Natural”, tercer single de su nuevo disco, Sinapsis, que verá la luz el 14 de mayo. “Selección natural” es justamente un canto a la supervivencia en el mundo acelerado que habitamos, pero en este caso la protagonista se niega a salvarse a costa del resto, tal como decía Darwin. Además la artista ha anunciado las primeras fechas de presentación del disco: Valencia (15 de mayo), Barcelona (23 de mayo), Zaragoza (27 de mayo) y Madrid (29 de mayo). Próximamente se anunciarán nuevas fechas. Las entradas para estos conciertos ya están a la venta en su web, www.chicasobresalto.com. El vídeo ha sido realizado por Lyona.

Fulcanelli – Dudar de todo

La banda Fulcanelli estrena nuevo video para su tema “Dudar de Todo”, segundo adelanto de su quinto trabajo de estudio y que llevará por titulo El Universo Observable, un LP que verá la luz el próximo 7 de Mayo tanto en formato físico como digital. La canción habla sobre el miedo: el miedo a lo desconocido, el miedo a caer en los mismos errores una y otra vez, el miedo a arriesgar. Tras agotar entradas para su concierto del 15 de mayo en Barcelona, el 5 de junio estarán presentando sus nuevos temas en la Sala Siroco de Madrid.

Cosmen – Teatro

Cosmen es el proyecto de Javi, cantante y líder de Cosmen Adelaida, del que te hablamos el pasado año cuando se puso en marcha. Su nueva canción se llama “Teatro”, una canción oscura y confesional que presenta una analogía entre el mundo del espectáculo y la vida en general. Cosmen ha contado con la colaboración de Lucas Bolaño (Estrella Fugaz). El tema se presenta acompañado de una secuencia de imágenes seleccionadas para la ocasión, obra de Zoraida Manzanares.

Ricky Gil – Dues obres mestres

Ricky Gil, tras una larga carrera en proyectos tan emblemáticos como Brighton 64, Matamala o Top Models, presenta su primer álbum en solitario, Infinites Rutes Invisibles. De él se extrae el single de adelanto “Dues obres mestres”, una canción llena de rabia y melodía. Acompañan a Ricky la banda Biscuit y la voz de Joana Serrat. La mezcla la ha realizado el productor Paco Loco. El vídeo, obra de Albert Gil, muestra imágenes familiares de los años 60 y 70 procedentes de Inglaterra y Alemania. La presentación del disco, con banda, tendrá lugar el 22 de mayo en la sala La Nau de Barcelona.

Bueno – Un disparo al corazón

Bueno, el proyecto musical de Javi Vallina, la lanzado “Un disparo al corazón”, un nuevo sencillo del que no sabemos mucho más. Aunque todavía está reciente la publicación de El Refugio, es posible que este nuevo tema sea un adelanto de un próximo álbum, pero no está confirmado. Lo que sí parece claro es que Bueno tiene más canciones pendientes de publicar que irá desvelando en los próximos meses.

Rick Treffers – Time is really running out

Hace menos de un mes que en nuestra PlayList de las Canciones de la Semana te dábamos a conocer un nuevo sencillo de Rick Treffers, “The best of your days”. Esta semana ha publicado un nuevo tema, “Time is really running out”, tercer avance de su nuevo álbum, Looking For A Place To Stay. Una balada de corte rock con guiños a los 70 que cuenta con la colaboración de Alberto Montero. El vídeo está dirigido por Vicente Balbastre.

Joan Colomo – Cançó animada

“Cançó animada” es otra de nuestras canciones de la semana. Se trata del primer single de adelanto del nuevo disco del músico catalán Joan Colomo, Disc Trist, que publicará BCore el próximo 19 de mayo. “Cançó animada” es una especie de metacanción sobre el frustrado intento de componer una canción animada. En el vídeo con el que se presenta este nuevo tema de Joan Colomo participan Ladilla Rusa y la mítica cantautora catalana Marina Rosell.