Escucha Rendezvous, el nuevo disco de Los Buges

Los Buges son una banda asturiana con una larga trayectoria que se remonta a los años 90, aunque llevan un par de décadas de inactividad. Su música, básicamente un rock de aromas garajeros y algún toque psicodélico, muestra influencias de gente como Hendrix, Pink Floyd o Hawkwind. Eso sí, llevada a su terreno en el que se combinan la psicodelia, el punk rock o el garage. Sus letras habitualmente tocan temas importantes como la acción antibélica o el tráfico de drogas.

Tras un largo descanso, Los Buges han vuelto este 2019. Primero lo hicieron con un single llamado “Do-it, she said”, publicado hace un par de meses. Posteriormente, el pasado mes de diciembre, lanzaron un álbum completo llamado Rendezvous. Un disco que, en contra de lo que cabría esperar, no recicla material antiguo sino que está formado exclusivamente por canciones nuevas. La calidad y la experiencia de toda la banda, así como la calidad compositiva de Ernesto Lago, ha hecho posible que, después de tanto tiempo, el grupo vuelva con un disco espléndido y fresco. Un disco que hay que agradecer también a la sociedad formada para la ocasión por los sellos Discos Furia y Ataque!

El single de anticipo es uno de los temas más punk rock de todo el disco, recordando al sonido clásico de la banda. De todos modos, desde que se abre con el space rock psicodélico de “Russians here they come” queda claro que Los Buges no se han quedado estancados ni se limitan a un estilo determinado, sino que dominan varios palos del rock con claridad. En temas como “Vampire” se acercan a Hendrix pero también recuerdan vagamente a grupos como Black Sabbath, mientras que en “Second chance” son Stooges quienes parecen asomarse por el horizonte. Todo ello sin imitar a sus referentes, buscando un sonido propio que encuentran sin dificultad dada su dilatada experiencia. Resumiendo, rock de guitarras en sus distintas facetas y con calidad.

El propio Ernesto Lago comenta al respecto:

“Lo que queríamos era grabar en un estudio pro y con un ingeniero de sonido bueno para que la banda sonara a volumen, que se oyera el aire y que sonara espeso. Este disco creo que es el que mejor plasma el sonido del grupo, tiene cierta electricidad en el ambiente y se percibe la dinámica de la banda. Está grabado todo a la primera o segunda toma aunque luego el órgano y la guitarra ya están más producidos. Juan Martínez nos pareció la mejor opción por su amplísima experiencia grabando y sonorizando bandas de rock, desde hace más de 30 años.”

Mañana mismo, 3 de enero, Los Buges estarán presentando su nuevo disco con Mieres (Asturias), su ciudad natal.

Puedes escuchar Rendezvous, el disco de retorno de Los Buges, en Spotify.