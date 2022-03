Lo nuevo de Perfume Genius se publicará en junio

Perfume Genius (Mike Hadreas) regresa con un nuevo álbum, que se publicará el próximo 17 de junio a través de Matador Records con el título de Ugly Season.

La música de Ugly Season se escribió como acompañamiento de la pieza de danza inmersiva hecha junto a la coreógrafa Kate Wallich, The Sun Still Burns Here. La obra fue encargada por el Seattle Theatre Group y el Mass MoCA y se representó a través de residencias en Seattle, Minneapolis, Nueva York y Boston a lo largo de 2019.

Mike Hadreas se ha asociado con el renombrado artista visual Jacolby Satterwhite para realizar un cortometraje que acompañe a su lanzamiento. El reputado Satterwhite es conocido por su técnica multidisciplinar inmersiva que fusiona el vídeo en directo, la animación en 3D, el dibujo y la impresión.

“Este proyecto es la génesis de toda una nueva dirección que estoy tomando, una que he estado pensando dentro de esta cultura endémica, desde 2020. Mike y yo estamos escribiendo guiones. Mi narrativa visual refleja serendípicamente la dirección lírica de su música; es un vínculo raro y afín. Es un mito de la creación. ¿Cómo se moldea arquitectónicamente y se representa una versión idealizada de la utopía? Se trata de hacer que algo que deseas esté tan lejos de tu alcance que sea difícil de plasmar en una forma concreta”, dice Satterwhite.

Escucha ‘Pop Song’ y ‘Eye in the Wall’ de Perfume Genius