Sheriff – Bearded Vulture (Ta Ta Boom!)

Sospecho que debe haber más casos como el de Sheriff en diferentes localidades de nuestra geografía. Me refiero a grupos que manejan un currículum más que considerable, con una valía fuera de toda duda y que, por tanto, ejercen como veteranos de pleno derecho dentro de la escena musical local. Suelen ser bandas ampliamente respetadas por compañeros de profesión, así como por un público cercano que, por supuesto, resulta sabedor de su valía. Formaciones que también han optado por mantenerse fieles a sus referentes creativos más sagrados, pero sin renunciar a sumar elementos coherentes con los que ir enriqueciendo y actualizando su presencia y que, en directo, resultan poderosas y arrasadoras. Sin embargo, a pesar de su calidad manifiesta y por alguna maldita e injusta razón, a este tipo de grupo perece resistírsele aquella repercusión que alcanza más allá de los mencionados límites geográficos. En la ciudad de Zaragoza (siempre hiperactiva en cuanto a propuestas musicales se refiere), todas estas peculiaridades y elementos circunstanciales señalan a Sheriff por encima del resto, una vez desaparecidos los impecables Big City. Y es que, el trío formado por Jordi Brunet (voz y guitarra), Javier Roldón (bajo) y Carlos Labarta (batería) se impone, a día de hoy, como el secreto a voces más longevo la capital aragonesa.

La formación presenta ahora Bearded Vulture (Ta Ta Boom!, 19), referencia que agrupa sus tres anteriores (y valiosos) EP’s: Decap (La Casa en Llamas, 05), Agnes (Auto, 07) y Sentinel (Rock CD, 18), prensados ahora de manera conjunta en riguroso vinilo junto a otras dos canciones nuevas. Temas ya conocidos del calibre de “Zoxter”, “Setinel”, “Decap”, “You’ll Be The One” o “Agnes” se unen así a las inéditas “Bears” y “Black Box”, potenciando el valor conjunto de la referencia. El lanzamiento vuelve a tener a Dinosaur Jr (y J Mascis) y Teenage Funclub como mesías a seguir, a los que cabe añadir otros tótems como Sunny Day Real Estate, Low, Sonic Youth, Pavement, Polvo o The Posies. Los autores redondean así Bearded Vulture (Ta Ta Boom!, 19), un elepé de once piezas con sonido impecable dentro de sus coordenadas, además de lo más satisfactorio para los seguidores de los mencionados nombres claves. Los maños llevan cerca de una década repartiendo cera, en base a un estilo que bebe directa a indisimuladamente de los mejores para sacar beneficio propio. Unos referentes que Sheriff siempre han manejado con respeto, talento y buen gusto, aupando así el valor de su obra. Una credibilidad que paulatinamente los ha convertido en clásicos atemporales dentro la escena zaragozana, aunque en realidad cualquiera que los conozca sabe que merecerían abarcar muchísimo más.

