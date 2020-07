Escucha a Santi Campos & Herederos junto a Jero Romero

El 7 de junio, La Alegría de Santi Campos & Herederos cumplía un año. Lo que ha motivado al artista en darle una nueva vida más allá de esos primeros 365 días.

La nueva versión de La Alegría irá llegando en forma de colaboraciones con diferentes artistas que se irán anunciando progresivamente y harán una relectura de su canción favorita del disco.

Su nueva canción tras la colaboración con Yuri Méndez tiene a Jero Romero (The Sunday Drives) como invitado.

Según comenta Santi Campos: “Conozco a Jero Romero desde que, en una fiesta organizada por Pop Madrid en la sala Moby Dick de Madrid en enero de 2002, me quedé boquiabierto al verle cantar al frente de The Sunday Drivers. A mi lado estaba Pablo de Rock Indiana, que terminaría fichándolos semanas después.



Desde esa primera vez, siempre ha sido unos de mis cantantes y cancionistas preferidos, pero no fue hasta su primer disco en solitario que no me percaté de que este toledano tan cariñoso como distante era mucho más, que Jero era -es- uno de los pocos elegidos, uno de los grandes.



En todos estos años nunca habíamos encontrado el momento de hacer música juntos, y no se me ocurre mejor ocasión para desfacer ese entuerto que en esta celebración de “La alegría”, donde interpreta y hace suyo este himno para susurrar que es “Los torpes”. Reconozco que cuando me mandó su reinterpretación de la canción, la escuché cinco veces seguidas absolutamente emocionado”.