Los norteamericanos Been Stellar avanzan tema de su esperado debut

Been Stellar anuncian su debut. La banda norteamericana publicarán Scream from New York, NY el próximo 14 de junio a través de su nuevo sello Dirty Hit. Como avisa su hoja de promo, el disco captura una imagen del Nueva York de los años 20 implacable y dura, donde la ternura es un recurso finito quemado por la maquinaria de la ciudad y la conexión humana es un producto de lujo. Dejando atrás el shoegaze de sus primeras grabaciones, el quinteto neoyorquino se inspira en el sonido y el espíritu desafectados de luminarias neoyorquinas como Sonic Youth e Interpol, así como en la frescura nihilista y anhelante de Iceage y Radiohead de la época de Bends, dando con un sonido que es temible, a la vez que golpeador y bello: un maremoto visto desde abajo

Uno de los temas del disco es «All In One» de la que la banda cuenta: «En muchos sentidos, esta canción y su letra son el corazón del álbum. Creo que es la culminación de algo que llevamos años intentando decir. La letra trata de procesar las tareas cotidianas que todos llevamos a cabo, y cómo se conectan con la comprensión de nuestras vidas en un sentido más amplio. Gran parte de la vida en una ciudad como Nueva York transcurre en un espacio muy reducido, y queríamos que el vídeo reflejara la locura que se deriva de esa experiencia. Los temas del solipsismo y la incertidumbre existencial que planteamos en nuestro EP se sienten ligados a esta canción. La música es como una conclusión creativa para nosotros, como el tipo de canción en la que hemos estado trabajando durante años. La terminamos en las últimas semanas previas a la grabación y no podríamos estar más orgullosos de cómo ha quedado».

Escucha ‘All In One’ de Been Stellar

Foto Been Stellar: Gabe Long