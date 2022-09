Especial: 10 canciones sobre Isabel II, Reina de Inglaterra

Ha muerto Isabel II, reina de Inglaterra, a los 96 años. Quizá a muchos ni les vaya ni les venga, pero más allá de simpatías a la monarquía, de tener ideas republicanas o de declarar días de luto a la máxima autoridad de una nación por quién sabe qué motivos, debemos reconocer el carácter icónico de una figura como la de Elizabeth Alexandra Mary que durante nada menos que 70 años ostentó el poder en Gran Bretaña.

Parece mentira, pero su figura ha estado omnipresente desde 1953 y su vinculación a la música tampoco puede pasar desapercibida. Durante su reinado, docenas de nombres importantes de la industria musical fueron honrados bajo la Excelentísima Orden del Imperio Británico, la orden de caballería diseñada para recompensar a las personas que han contribuido a las artes y las ciencias, la caridad y el servicio público en el Reino Unido.

Entre los músicos y productores distinguidos más populares nos encontramos a The Beatles, Bob Geldof, Cliff Richard, George Martin, Paul McCartney, Elton John, Mick Jagger, Tom Jones, Bono, Rod Stewart, Van Morrison, Ray Davies, Ringo Starr, Eric Clapton, Sting, Roger Daltrey, Brian May, Robert Plant, Rick Wakeman, Annie Lennox, Elvis Costello, Jeff Lyne, Alan Parsons, Roger Taylor, Justin Hayward (The Moody Blues), o los más recientes Adele o Ed Sheeran.

Aunque no todos los artistas a los que se les han ofrecido estos títulos los han aceptado. David Bowie rechazó en 2000 y 2003 la gran cruz del reino y ser nombrado Caballero. Sobre este último honor, el ícono del pop declaró: “Nunca tendría la intención de aceptar algo así. En serio, no sé para qué sirve. No es para lo que pasé mi vida trabajando”.

Otros músicos que han declinado honores a lo largo de los años son John Lydon, también conocido como Johnny Rotten de los Sex Pistols; el cantautor Paul Weller; el músico de jazz Humphrey Lyttelton o George Harrison, quien rechazó su título de Oficial del reino tres años después de que su compañero de The Beatles Paul McCartney, fuera nombrado Caballero.

La reina ha muerto, una reina que durante siete décadas ha estado ahí, dejando su impronta en las canciones de muchos artistas británicos y no británicos. Lo quieran o no ha formado parte de la cultura pop del siglo XX (y parte del XXI). La despedimos recordando diez de estas.

10 canciones sobre Isabel II, reina de Inglaterra

The Beatles “Her Majesty” (1969)

Incluida en Abbey Road y escrita por Paul McCartney, este guiño de apenas 25 segundos mira a Elizabeth como «una chica muy agradable» que «no tiene mucho que decir» y «cambia día a día» y, sin embargo, sigue siendo el objeto de su atención.

Sex Pistols «God Save The Queen» (1977)

Hoy en día clásico del punk, en 1977 todo un escándalo escupido por la banda que sacudió los cimientos de la música británica. Un himno de la clase obrera que alcanzó (casi) la cima de las listas (nº 2) en 1977, a pesar de que las estaciones de radio se negaron a reproducirlo. La banda promocionó el lanzamiento del sencillo interpretando la canción en vivo desde un bote en el río Támesis.

Leon Rosselson «On Her Silver Jubilee» (1979)

La satírica y sardónica «On Her Silver Jubilee» se ríe en tono folk sobre la institución monárquica de Inglaterra desde el comienzo del reinado en 1953 hasta que se convirtió en un objetivo punk en 1977.

The Housemartins “Flag Day” (1985)

Un año antes de que Morrissey despellejara la la institución con su mordaz estilo, los de Paul Heaton miraban a la monarquía y su afán de dinero en esta curiosa canción incluida en el genial London 0 Hull 4. Lo dicen bien claro: «Intenta sacudir una caja frente a la Reina / Porque su bolso es gordo y está reventado / Es una pérdida de tiempo si sabes lo que significan».

The Smiths «The Queen Is Dead» (1986)

Si hubiera llegado una década antes este clásico de The Smiths podría haber metido a Morrissey y Johnny Marr en un verdadero problema. Afortunadamente, los Sex Pistols ya habían dado ese paso.

Muchos relacionan la letra con una especie de fantasía de asesinato sobre la muerte de miembros de la Familia Real, pero su verdadero significado es mucho más satírico y versa sobre la hiperfascinación de los medios con la monarquía.

The Stone Roses «Elizabeth My Dear» (1989)

Otros con poco cariño hacia la reina eran The Stone Roses que en 2012 presentaban la canción dedicada a «60 años de tiranía». En la melódica y casi infantil «Elizabeth My Dear» Ian Brown se desahoga que da gusto cantando perlas como: «Destrózame y hierve mis huesos/ No descansaré hasta que ella pierda su trono/ Mi objetivo es verdadero/ Mi mensaje es claro/ Son cortinas para ti, Elizabeth, querida».

Pet Shop Boys “Dreaming of the Queen” (1993)

En unos márgenes más oníricos, Neil Tennan imagina una fiesta de té con él, la Reina y la difunta Lady Diana donde Elizabeth está «horrorizada porque el amor nunca parece durar», a lo que Di responde que no quedan más amantes con vida. Pura fantasía a lo Noël Coward.

Billy Bragg “Rule Nor Reason” (1997)

Uno de los mejores compositores de protesta de Gran Bretaña retrató a Su Alteza Real como una figura solitaria y catastrófica al son de un silbido de acordeón en su genial «Rule Nor Reason»: «La Reina en su trono pone discos de Shirley Bassey cuando está en solidad / Mira por la ventana y llora”.

Primal Scream «Insect Royalty» (1999)

Si recuerdan las memorias de Bobby Gillespie, él siempre ha odiado a la familia real. En una de sus grandes obras, XTRMNTR (1999) los escoceses recalcaban la impotencia de haber nacido en un país todavía gobernado por la sangre en lugar del mérito: “Parásitos, parásitos, parásitos / parásitos en mí / la realeza de los insectos vive dentro de mí”.

Lee “Scratch” Perry “Queen Elizabeth’s Pum Pum” (2010)

El maestro del dub y señor de la marihuana con la producción de Adrian Sherwood, se acordaba de la reina con esta pieza ambiental y pesada en la que se habla del limpio «pum pum» de su majestad (saquen sus propias conclusiones).

Bonus track: Perro «La Reina de Inglaterra» (2013)

Nuestros Perro pueden poner la guinda a este pastel con esta canción incluida en su disco Tiene bacalao, tiene melodía. El cuarteto murciano nos cautivan en su debut con canciones como esta, en la que nos recordaban:

«Mi abuela es la reina de Inglaterra

Cuando ella quiera, subirá las escaleras

Su cara buena sale en todas las monedas»