Escucha el tema que une a miembros de The Cure, Depeche Mode, The Smiths, Bauhaus y más

Hace unos días te hablábamos de la iniciativa puesta en marcha por Wayne Hussey, líder de The Mission (escucha aquí sus mejores canciones), que ha decidido lanzar un single con fines benéficos para todos los trabajadores que investigan sobre el Covid-19 en todo el mundo juntando a una alineación de históricos músicos bautizados como ReMission International.

Se trata del clásico “Tower of Strength”, que ha sido rebautizado como “TOS2020” e interpretado por estos ReMission International, banda que reúne entre otros al cofundador de The Cure Lol Tolhurst, Martin Gore de Depeche Mode, Gary Numan, Andy Rourke de The Smiths, Julianne Regan de All About Eve, Midge Ure, Budgie de Siouxsie and the Banshees y The Creatures, Billy Duffy de The Cult, Kevin Haskins de Bauhaus, Tones on Tail y Love and Rockets, Rachel Goswell de Slowdive, Richard Fortus y Robin Finck de Guns N’ Roses, Miles Hunt de The Wonder Stuff y los miembros de Gene Loves Jezebel Jay y Michael Aston.

En palabras de Wayne Hussey: “Cuando llegó el COVID-19, comencé a recibir mensajes que preguntaban ‘¿por qué no reeditas Tower Of Strength para los trabajadores que están en primera línea?’ La canción aparentemente había sido adoptada como himno por algunos trabajadores del Sistema nacional de salud, y me hizo pensar que me gustaría contribuir con algo a la causa mayor en este momento sin precedentes y lo único que realmente podría contribuir es la música. Así que, junto con mi buen amigo Michael Ciravolo, se me ocurrió la idea de grabar una nueva versión de Tower Of Strength con fines benéficos solicitando la ayuda de amigos y conocidos músicos”.

Así suena “TOS2020” este épico tema de rock gótico con un plantel de colaboradores de lujo, bajo el sobre nombre de ReMission.

El sencillo está disponible en digital y disponible para pre-pedido (disponible aquí) que será lanzado en formato físico: vinilo dorado de 12 pulgadas y CD – el 2 de octubre. Estos son las diferentes versiones en los que se ha editado el tema y sus remezclas:

Vinyl Side A (cat no: SPV 243541 LP)

1. TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix)

2. TOS2020 (single)

Vinyl Side B

TOS2020 (Trentemøller Remix)

TOS2020 (Albie Mischenzingerzen Remix)

CD (cat no: SPV 243542 CD-EP)

1. TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix)

2. TOS2020 (Trentemøller Remix)

3. TOS2020 (Albie Mischenzingerzen Remix)

4. TOS2020 (single)

Digital Bundle (cat no: SPV 24354D)

1. TOS2020 (single)

2. TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix)

3. TOS2020 (Trentemøller Remix)

4. TOS2020 (Albie Mischenzingerzen Remix)

5. Tower Of Strength (original – new remaster) – The Mission (free bonus track with bundle only)