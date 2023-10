Especial: 50 años de ‘Pinups’, el disco de versiones de Bowie

Se cumplen 50 años de Pinups, séptimo disco de David Bowie y peculiar trabajo en el que versionaba canciones de otros artistas. Una obra que llegaba tan solo seis meses después de una cima como Aladdin Sane y tres meses más tarde del concierto en el Hammersmith Odeon en el que «mató» al emblemático personaje de Ziggy Stardust.

Grabado en Château d’Hérouville en Francia, el mismo lugar donde Bowie más tarde crearía la obra maestra Low, Pinups se presenta como una colección de versiones que rinden tributo a bandas y artistas que lo inspiraron y a quienes solía ver en clubes como The Marquee en Londres a mediados y finales de los años 60. Entre los artistas homenajeados en el álbum se encuentran The Kinks, Pink Floyd, The Who, The Yardbirds, Pretty Things, The Merseybeats y The Easybeats, entre otros.

Con Pinups, Bowie no solo rinde tributo a sus ídolos musicales, sino que también muestra su destreza al inyectar su propia visión artística en estas reinterpretaciones, ofreciendo una perspectiva fresca y contemporánea de canciones que habían definido una era previa. Un testimonio elocuente de la diversidad de influencias que moldearon su propia identidad musical y su estilo vanguardista.

Lo interesante del álbum es la forma en la que Bowie logra infundir cada interpretación con su inigualable toque artístico. Las versiones, aunque fieles a los originales en esencia, están envueltas en una atmósfera de misterio y excentricidad que solo él podría aportar con la ayuda -por última vez- de su banda de entonces, The spiders from mars.

Solo se lanzó un sencillo del álbum en el Reino Unido: una versión de «Sorrow» de The Merseybeats, que alcanzó el cuarto puesto en las listas. La inolvidable portada, que presenta a David junto a la icónica modelo británica Twiggy, capturada por Justin de Villeneuve, fue inicialmente concebida para la revista Vogue, pero tras su rechazo, la seleccionó para ilustrar estas canciones.

En un principio iba a ser un lanzamiento dirigido al mercado americano, ya que los grupos que aquí aparecían eran menos conocidos al otro lado del charco e incluso, se pensó en grabar un segundo álbum que se iba a llamar Bowie-ing Out, en el que se harían versiones de sus artistas estadounidenses favoritos, pero nunca se grabó. También se pensó en una secuela de Pin Ups, llegando incluso a seleccionar una lista de canciones que quería versionar, algunas de las cuales aparecieron en sus últimos lanzamientos de Heathen (2002) y Reality (2003). Sin embargo, fiel a su estilo, en febrero de 1974, sorprendió al mundo con el lanzamiento del single «Rebel Rebel», marcando el comienzo de una nueva y emocionante aventura musical.

Estas son las canciones que componen ‘Pinups’

01. Rosalyn (The Pretty Things)

02. Here Comes The Night (Them)

03. I Wish You Would (The Yardbirds)

04. See Emily Play (Pink Floyd)

05. Everything’s Alright (The Mojos)

06. I Can’t Explain (The Who)

07. Friday On My Mind (The Easybeats)

08. Sorrow (The Mersybeats)

09. Don’t Bring Me Down (The Pretty Things)

10. Shapes Of Things (The Yardbirds)

11. Anyway, Anyhow, Anywhere (The Who)

12. Where Have All The Good Times Gone (The Kinks)

Escucha ‘Pinups’ de David Bowie