Future Islands anuncian disco y estrenan ‘The Tower’

Future Islands anuncian el sucesor de su álbum de 2020 As Long as You Are. Un trabajo que llegará con el título de People Who Aren’t There Anymore, del que ya hemos escuchado algunas de sus canciones como «Peach«, «King Of Sweden» y «Deep In The Night» que han ido llegando estos dos últimos años como sencillos independientes.

Su nuevo trabajo se editará el próximo 26 de enero de 2024. El séptimo álbum de la banda de Samuel T. Herring (voz, letra), William Cashion (bajo, guitarra), Gerrit Welmers (teclados, programación) y Michael Lowry (batería) presagia un nuevo capítulo para la formación que, a pesar de haberse formado hace casi dos décadas, continúan desafiándose a sí mismos y a los demás.

Donde en el pasado buscaron himnos de mayor energía, esta vez se volvieron hacia adentro y desbloquearon un nuevo nivel de ferocidad, entregando algunos de sus temas más inspiradores y desgarradores haciendo lo contrario: tomándose su tiempo, haciendo que cada respiración, cada sílaba, cada choque de platillos cuente. El resultado es una declaración poderosa y definitoria de un grupo de músicos que han hecho, según comentan, el mejor álbum de su carrera.

Junto al anuncio, la banda comparte un nuevo sencillo del álbum, «The Tower», junto a un vídeo dirigido por Jonathan van Tulleken (Top Boy, Shogun). Éste marca el segundo proyecto en el que van Tulleken y Herring trabajan juntos: los dos colaboraron en The Changeling de Apple TV, cuya primera temporada se emitió en septiembre.

Escucha ‘The Tower’ de Future Islands

Estas serán las canciones de ‘People Who Aren’t There Anymore’ de Future Islands

01 “King Of Sweden”

02 “The Tower”

03 “Deep In The Night”

04 “Say Goodbye”

05 “Give Me The Ghost Back”

06 “Corner Of My Eye”

07 “The Thief”

08 “Iris”

09 “The Fight”

10 “Peach”

11 “The Sickness”

12 “The Garden Wheel”

Foto Future Islands: Frank Hamilton