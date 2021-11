Especial: Premios Pop Eye 2021 (Teatro Alkazar, Plasencia)

Los Premios Pop Eye son por derecho propio uno de los eventos culturales de referencia en nuestro país. Desde el ya lejano 2006, con Jesús Ordovás como maestro de ceremonias hasta nuestros días, han ido creciendo y asentándose como unos galardones muy especiales que el pasado fin de semana volvieron a llenar de lustre la bonita ciudad cacereña de Plasencia.

Organizados por la Asociación Cultural Bon Vivant, llevan quince ediciones reconociendo el trabajo de un buen número de personalidades de diversas disciplinas culturales y artísticas. Su marcado compromiso con todas ellas y especialmente con la musical, ha hecho que entre sus premiados se encuentren bandas y artistas como Vetusta Morla, Lori Meyers, Christina Rosenvinge, Álex Cooper, El Columpio Asesino, Papaya, Martirio, Morgan, Ángel Stanich, Estrella Morente, Aviador Dro, Xoel López, Coque Malla y un largo etcétera. Aparte de tener también un espacio para recordar trayectorias de veteranos como Massiel, Jeannette, Micky, Jaime Urrutia, Kiko Veneno, Los Secretos, Loquillo, Los Brincos, Ilegales, Los Nikis o Miguel Ríos, a profesionales del sector tan reputados como Juan de Pablos, Diego A. Manrique, José Ramón Pardo, Ordovás o Julio Ruiz, o a publicaciones como Ruta 66, Mondo Sonoro, Jot Down, Cuadernos Efeme o nuestra casa.

Las actividades paralelas

Tras su obligado parón de 2020 a causa de la pandemia, los Premios Nacionales de la Música y las Artes regresaban a Plasencia los días 19 y 20 de noviembre abriendo el viernes con otras actividades paralelas. Y es que los Pop Eye más allá de su gala, son un acontecimiento para la capital del Jerte, trayendo otras propuestas complementarias con las que dotar de entretenimiento a la localidad. La tarde del viernes se abría con la presentación del documental Sueños de Juventud, realizado por Conrado Martín sobre una de las bandas fundamentales del movimiento mod español: Los Flechazos.

También se presentó del videoclip “El Río” de Cyntia Lund, dirigido por Fernando Diez Cabeza, en el que aparecen personajes como Cherilyn Divine, Paco Clavel y Samantha Hudson. Y posteriormente tuvo lugar una mesa redonda con los directores y los protagonistas de ambos.

La tarde continuaba con la clausura de la exposición Morente: Una saga de leyenda, que ha podido disfrutarse en el Centro Cultural Las Claras, ese espectacular convento del siglo XV utilizado para fines culturales. A ella, asistió la familia del artista junto al alcalde de la localidad, Fernando Pizarro. Esta 11º edición de Expoparty conmemoraba los 10 años de la desaparición de Enrique Morente y honraba no solo su memoria, sino el legado de su familia, representada por su viuda Aurora Carbonell y sus tres hijos, Estrella Morente, Soleá y Kiki. Una muestra colectiva en la que pudimos disfrutar de hasta 30 obras de diferentes artistas, que mediante el dibujo, la pintura, la escultura o la fotografía, rendían pleitesía a la saga del cantaor nacido en el Albaicín de Granada.

Tras su presentación por parte del alcalde, Estrella Morente agradeció las muestras de afecto a la figura de su padre, remarcó una de sus frases más celebres recordándonos que desde pequeños ellos eran conscientes de formar parte de una familia de “obreros del arte” y enmudeció a los presentes arrancándose a cantar.

La noche continuó en el Antiguo Mercado de Abastos, con los conciertos de Cintia Lund (artista emergente en los Pop Eye 2017) y Los Invaders. La artista canaria de origen sueco tiene previsto lanzar próximamente su segundo trabajo, sucesor de New York Anthem (2017), un álbum que llega con el nombre de Aquí en Madrid y del que ya hemos podido disfrutar canciones como “La Bola de Cristal” o su versión “El Río” de Miguel Ríos.

Acompañada por la guitarra de Yanara Espinoza de Papaya, Lund nos hizo sumergirnos en su peculiar y atractiva propuesta, combinando sintetizadores ochenteros, el tono sensual de su voz y un aire entre lo lynchiano y lo velvetiano.

Tras Cintia Lund, llegaba el turno de los ganadores del Pop Eye 2021 a mejor banda emergente, Los Invaders. La banda que te presentamos en 2017 en Muzikalia, está liderada por Miguel Ángel Orihuela Ros (Migue) y practican un rock pegadizo con toques electrónicos que debería colocarles en buena parte de los festivales patrios como revulsivo contra la pereza. Fue arrancar su concierto y daba igual que conocieras o no sus canciones, no había ser que pasara por allí que no se uniera a la fiesta. Auguramos futuro a los valencianos, ya que su divertido directo y temas como “Jekyll and Mr. Hyde”, “Easy Love”, “Mr Robot” o “Girls”, son razones de peso para que continúen progresando adecuadamente.



Tras los conciertos llegaron las sesiones de DJ, la primera de ellas protagonizada por David Kano (Cycle) que como es habitual en él, nos encandiló con su oscura selección en la que escuchamos a Parálisis Permanente, Golpes Bajos, The Cure o su remix de “Preparada” de El Columpio Asesino, con la que cerró.

La mañana siguiente teníamos una cita en el ayuntamiento con la presentación formal de los premiados. El alcalde Fernando Pizarro arrancó citando a Unamuno en un brillante discurso de presentación, tras el que pudimos escuchar a todos los protagonistas de la noche de un modo más cercano y formal reivindicando la cultura, el amor por el arte y como indicó la dama del teatro Gemma Cuervo, la necesidad de transmitir cariño en tiempos tan convulsos.

La gala Premios Pop Eye en el Teatro Alkazar

El plato fuerte llegaba el sábado a las 20.30 con la ceremonia de entrega de los premios, iniciada una hora antes en un alfombra roja presentada por Yanara Espinoza.

Para hablaros de la gala podría ir enumerando a cada premiado, pero ya son todos ellos de sobra conocidos. Por tanto nos quedaremos con los momentos más destacados de la noche, empezando por la divertida presentadora Roma Calderón. La actriz y cantante fue dando paso a todos los galardonados con los que brindaba, ya fuera con un tequila de mango o con una copa de cava extremeño (patrocinadores del evento), lo cuál venía muy bien a cada uno de ellos, pero al quinto o sexto ella empezaba a acusarlo… A pesar de ello, siempre estaba ahí, sacándonos una sonrisa e hizo que la noche, aunque larga, siempre tuviera buen ritmo y eso es muy de agradecer.

El flamenco ha tenido gran peso en esta 15ª edición, no solo por el reconocimiento a la figura de Enrique Morente. La gala se cerró con Micky, padrino de los Pop Eye entregándole el premio a Soleá y su madre Aurora Carbonell, pero también obtuvieron el suyo la bailaora y coreógrafa de flamenco María Pagés (Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes), el virtuoso guitarrista Vicente Amigo, posiblemente el más grande de su generación. También la galardonada como mejor artista extremeña Cecilia Zango, una virtuosa joven formada en música clásica que en sus canciones combina el flamenco o la propia Soleá, por su disco Lo Que Te Falta (Elefant, 2020).

Hubo discursos muy brillantes, nos quedamos por encima de todos con el del fotógrafo ourensano Manuel Outomuro, quien nos habló de sus humildes orígenes en una aldea gallega en la que comenzó a ver la proyección de la luz creando imágenes que terminaría recogiendo con su cámara, cuando cambió el barro y el estiércol por el asfalto. El periodista Carles Francino recalcó que “un mundo sin cultura, sin cine, sin música, sin libros, sin series sería una mierda” y apeló a la concordia que nos une como país, más allá del ruido intoxicador que llega desde la política, redes y algunos medios. Uno de nuestros directores de cine más reconocidos internacionalmente, José Luis Garci, recordó a la importancia de esa gente que está en un segundo plano, de la que no todo el mundo habla, pero sin la que alguien como él no habría podido llegar hasta donde ha llegado. El filósofo Fernando Savater se definió maestro por encima de filósofo y escritor y quiso destacar la figura de esa profesión como grandes responsables del futuro de nuestro país.

En lo musical, volvimos a celebrar los 50 años de Disco Grande, medio siglo de carrera de un maestro para nuestro oficio como es Julio Ruiz. El humilde periodista, recurrió a una de sus anécdotas para quitarle hierro a su segundo Pop Eye, a su año de reconocimientos y bromeó con su tiempo libre. Estamos seguros de que Julio tiene aún mucha guerra que dar y es tan necesario, que quienes le conocemos no dejamos de reivindicarle.

Otra figura de peso que se llevó un premio es el productor Paco Trinidad, por cuyas manos han pasado la práctica totalidad de artistas nacionales de los 80, arrancando con Derribos Arias, Décima Víctima y Siniestro Total y siguiendo con Hombres G, Duncan Dhu, Los Ronaldos, Luz Casal o Ismael Serrano.

De las actuaciones destacamos a Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y esa “Gitana”, una de las joyas de Hilo Negro (2021) (Premio Pop Eye al mejor disco de rock) con un inicio a medio camino entre el OMEGA (1996) de Morente y el rock psicodélico setentero más contundente, con el extremeño Dandy Piranha dándolo todo a la voz. Una barbaridad. También disfrutamos del directo de La Habitación Roja (Premio Pop Eye por su trayectoria) con la cristalina “Las Canciones” como punto álgido, con ese brillante final comandado por Pau Roca. Nos sorprendió la sensibilidad y la versatilidad de Cecilia Zango y volvimos a vibrar con el contagioso show de Los Invaders.

Como recalcaron muchos de los premiados, no imaginábamos que los Pop Eye fueran tan grandes y sobre todo, que tuvieran esa capacidad para que en pocas horas te hagan sentir parte de su familia. Sorprende y mucho que desde la modestia y el buen rollo, sean capaces de organizar un evento de esta magnitud sin el apoyo institucional que merece. Sintámonos orgullosos de que en este país existan iniciativas hechas desde la pasión y el amor por la cultura como ésta y estemos bien atentos a sus próximas ediciones, porque estamos seguros de que darán que hablar.

Fotos Premios Pop Eye: Agata/M. Hausmann/A. Martín/ P. Barroso / Rubén Mateos / Manuel Pinazo / Gemma Carreres