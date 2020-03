Soleá Morente – Lo Que Te Falta (Elefant Records)

Hay discos que pasan desapercibido y otros que llegan como una bocanada de aire fresco, un viento huracanado que diría Pepe Pótamo, y este de Soleá Morente es uno de ellos. Antes de todo un consejo; no te tumbes en la cama para escuchar este disco, porque vas a pegar el salto cual Chiquito en plena concatenación de chistes, ¿Why? Pasen y lean.

Como ya creo que he dicho en un millón y pico de ocasiones soy arrítmico total; ni una sesión NonStop de Boney M me hace mover el esqueleto, pues con este disco se me ha escapado un poco el pie modo Las Grecas. Pero claro, es que esta obra;… ¡Ay, esta obra! Se podría resumir como una Party rumba-trance, más cercana al Pescaílla que a esa tan de señoros llamado flamenquito. Y por ello ya te digo; agradecerás escucharlo de principio a fin una tarde de bajona.

El single presentación de lo nuevo de Soleá Morente, “No puedo dormir”, nos muestra la pincelada exacta de por dónde van a ir los tiros del disco; cambios de ritmos endiablados, letras jugosas, rumba setentera y mucha coral pasional. Sí, es una montaña de emociones, un sinfín de recuerdos kitsch concatenados y un trotecochinero para el cuerpo; todo muy stand-up por cierto. Tremebunda la cover de “Cariño”, from La Estrella de David, es decir David Rodríguez que, a la sazón, produce el álbum. “Coca Cola” nos lleva al programa 300 millones en su principio y también compadrea con Muchachito Bombo Infierno en la despechada “Viniste a por mí”. Todo el disco trasluce rumba setentera pero, en vez de tanto quejío y lustroso palmeo exagerado, los sones son acompañados con fuertes sonidos electrónicos, fraseo rap y otras yerbas de la “moernidad”. Algunos pensaréis que, por lo que narro, estamos ante una obra camp y de regusto kitsch; y bueno, algo tiene, pero en plan bien; a ver si me entienden. Es un trabajo claro de madurez artística que marcará, sin duda, un antes y un después en su carrera. Por ejemplo cuando adapta el Ducati Luv de Yung Beef y sale bien airada. Hasta crees que va a cambiar de tercio en los primeros compases del “Aunque es de noche”, pero engaña cuando vira al estilo marcado en todo el álbum con el ritmo sanjuanesco. A Rosalía le quedó mejor; en honor de la verdad.

Pero fijaros si es fuertecito Lo Que Te Falta que hasta mete en el Corral de la Pacheca al mismísimo Rey del Rock, Elvis Presley , cuando adapta el clásico “Tutti Frutti”. ¿Algo más? Sí, un desenfreno escrito por La bien Querida titulado “Cosas buenas” con una entrada por soleares que rezuma raíces evocadoras para dar paso a una habanera dulcemente fuertecita.

Pone el broche de oro a este trabajo “Condiciones De Luna”, compuesta al alimón con J de Los Planetas. Habrá que ver la fiesta/juerga que llevará este álbum en su versión en directo; porque puede ser de traca y muy señor mío. Déjense de libros de autoayuda, de charlas terapéuticas y esas chorradas de la vida new age. Chútense esta obra en vena cuando estéis de bajona y verán como os va todo un poquito mejor; las ganas de rumbear no os lo va a quitar nadie. Podréis gritar eso de Soy una rumbeeeera, soy una rumbeeeera, pero modo indie, of course.

Escucha Soleá Morente – Lo Que Te Falta