Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Green T, To The Helpless, Sevas, Viaje a Sidney, Lewis Pe, Yarea y The Low Flying Panic Attack.

Green T – Musiquita para tormentas

Green T es el proyecto musical de la productora, compositora e instrumentista Teresa de la Gándara. Hace unas semanas publicó su tercer sencillo, “Musiquita para tormentas”, mezclado y masterizado por Greta Rocchi. Se trata de una balada melancólica que muestra los diferentes estados del duelo y que, musicalmente, encuentra sus referencias en gente como Hiroshi Yoshimura, Frank Ocean o Pink Floyd. “Musiquita para tormentas” es el primer sencillo en el que Green T canta una parte en castellano.

To The Helpless – All the wisdom dismissed

Tal como te hemos estado informando en anteriores ediciones de nuestra PlayList Emergente, To The Helpless están presentando uno a uno en los últimos meses los temas de su nuevo disco, A Futile Guide To Modern Living, inspirado en un libro de Oscar Wilde. Un disco que verá la luz en formato digital a principios de diciembre y del que hoy traemos a nuestra PlayList Emergente la última de las canciones presentadas, “All the wisdom dismissed”.

Sevas – Una cerveza fría

Sevas es un músico valenciano que se encuentra a punto de lanzar su primer EP. Uno de sus temas de adelanto es “Una cerveza fría”, una canción enérgica, guitarrera y con un mensaje enfocado en valorar los pequeños detalles y lo que realmente importa en la vida. Con influencias del rock de los 90 y un adictivo riff de guitarra, “Una cerveza fría” ha sido grabada en los estudios Fireworks (Enrique Mompó) y ha contado con las guitarras de un colaborador habitual, David Lozano.

Viaje a Sidney – Como un santo

El cuarteto madrileño Viaje a Sidney ha sido también habitual, en los últimos meses, en nuestra PlayList Emergente. A lo largo del año nos han ido presentando algunos de los temas que aparecerán en su primer álbum, cuya publicación está prevista para febrero de 2022 con el sello Lunar Discos. En esta ocasión vuelven a nuestra PlayList con “Como un santo”, una canción en la que muestran su cara más cercana a Los Brincos más canallas y al pop de aire psicodélico y poso agridulce.

Lewis Pe – F.W.F

Lewis Pe es un músico barcelonés que inició su carrera musical en el año 2014, formando la banda de rock psicodélico Lewis and the Strange Magics, con quienes firmó con el sello holandés Soulseller Records. Posteriormente ha trabajado con otros proyectos como Asforteri o Telescope, hasta que en 2021 se ha lanzado con su primer álbum en solitario, The Castle, del que te hablamos a principios de año en esta misma sección. El último sencillo extraído del disco, que en breve tendrá edición en vinilo, es “F.W.F”, que llega con vídeo dirigido por Fede S. Feduchi, con la dirección artística de Marta N. Lloret y Lola Villén, y grabado en la preciosa zona del Baix Empordà.

Yarea – Espiral

La joven Yarea es una de las cantantes más prometedoras del pop actual, moviéndose con soltura entre la música urbana y los sonidos más clásicos. De ella te hablamos a principios de año en nuestra sección 7 Minutos al Día. En 2022 publicará su primer álbum en formato largo, que llevará por título Lombardía, 22. El primer adelanto, un sencillo llamado “Espiral”, apareció hace unas semanas anunciando una nueva etapa con cambios de estilo y unas canciones más fieles a los deseos y gustos de la compositora.

The Low Flying Panic Attack – The shadow behind the war

The Low Flying Panic Attack es un dúo madrileño, formado por Marta Brandariz y Javier Martín, del que te hablamos este verano en Muzikalia para presentarte su disco de debut. Hace poco lanzaron un extenso vídeo, grabado gracias a Sesiones Movistar+, titulado “The shadow behind the war”. En realidad se trata de un extracto del concierto de presentación del álbum, realizado en el Teatro Réplika, fusionado con una historia central con aires de distopía. Con Marta y Javier despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!