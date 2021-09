Estrenamos el debut Barcaiztegui, proyecto del ex White Bats

Jaime Barcaiztegui debuta en solitario tras sus aventuras en Aspen, No One In The Corner, Veredictum o White Bats.

Ahora se lanza como solista con un disco que llega con el título de Cañada de Reverte en el que depura un sonido pop ligero, enfocado al interior de sí mismo y a su vez invitando al público a bailar. El disco está producido por Carlos Gárate (Silvia Pérez Cruz, Niño de Elche)

Hoy estrenamos su primer sencillo, “Virgen Negra”, una canción que habla del viaje vital que Jaime Barcaiztegui da de la ciudad al campo y de lo que significa para él la Cañada de Reverte, un remoto valle que se encuentra entre Murcia y Almería, lugar donde el álbum fue concebido. Un viaje geográfico y espiritual que atraviesa el autor y que expone en esta canción que arranca con un expresivo alarido de culto a su particular Virgen Negra.

Escucha ‘Virgen Negra’ de Barcaiztegui