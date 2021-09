La selección de septiembre de acqustic para 7 Minutos al Día

Como venimos haciendo en los últimos meses, y después de tomarnos un descanso en agosto, retomamos nuestra sección mensual en la que contamos con la colaboración del sello y agencia acqustic, que trabaja con miles de artistas y grupos emergentes. De nuevo compartimos con vosotros una selección de canciones realizada por el sello entre los muchos lanzamientos que publica cada mes. Para septiembre, la elección de acqustic para presentar en 7 Minutos al Día incluye la música de Mel Brennan, The Noises, SINBIKINI, Ires y Arenque.

Mel Brennan es una cantautora australiana afincada en Barcelona, cuya música abarca estilos como bossa nova, pop-rock, folk y jazz. Sus letras tratan temáticas diversas como el cambio climático, las desigualdades sociales, o la desesperanza de la generación millennial. También es una de las profesoras de Operación Triunfo, donde enseña a los concursantes a perfeccionar su interpretación y escribir letras de canciones de habla inglesa. Hasta la fecha ha publicado 5 singles y un álbum, Half Lives. En su producción ha participado una mezcla ecléctica de músicos de 4 continentes, y combina ritmos latinos y rockeros con arreglos clásicos y electrónicos. Su último sencillo hasta la fecha es “The weaver”, el primero extraído de su disco de debut. Una canción optimista y rítmica que fusiona bossa nova con pop de cantautor, con influencias de Natalia Lafourcade y Katie Melua, entre otras.

The Noises es un grupo madrileño con varios años de trayectoria que en los últimos meses de confinamiento preparó su EP más reciente, Les Malditos. Un disco que surge de la siguiente situación: 5 tipos encerrados en diferentes lugares de la capital juegan con samples, comparten ideas a través de Skype, mezclan guitarras afiladas, sintetizadores y voces de fiesta. Experimentan hasta la saciedad y construyen canciones desde cero y en la distancia. Ahora The Noises regresan con un nuevo sencillo, “Canadá”, una canción que en realidad es la primera de cuatro historias que el grupo nos irá desvelando poco a poco. La voz sincera de las estrofas, los coros del estribillo, un wurlitzer elegante y minimal, una guitarra y una trompeta que juega con contra melodías a la voz, son los elementos más característicos de esta composición. Sin alardes innecesarios, pero creando unas texturas atrayentemente cálidas.

SINBIKINI (2017) nació de la forma más inesperada. Dos amigos de toda la vida traducen el buen rollo en música hasta que encuentran su lugar en este mundo increíble. Tras unos enriquecedores años de trabajo, SINBIKINI ha conseguido darse a conocer en espacios de toda la Comunidad Valenciana, ha compartido escenario con artistas de talla nacional e internacional y ha asistido a festivales a nivel nacional de más de 6.000 personas. Actualmente buscan dar un salto a nivel cualitativo firmando para la producción de 7 temas con Fernando Boix, reconocido productor de artistas de gran proyección. Su último lanzamiento es “Bailando en cueros”, un tema inspirado en el recuerdo que deja un verano recién acabado. A todos o casi todos nos da mucha pena que acabe el verano y nos suele costar volver a la rutina después de esta época de vacaciones, diversión, amigos, amoríos. Este tema hace referencia a todos esos momentos que tan felices nos han hecho y que esperamos se vuelvan a repetir.

Ires (1994) ha ido compaginando la vida en Estados Unidos, país donde nació, con España, donde ha pasado mayor parte de su vida. Todos estos viajes nunca la han frenado para hacer lo que más ama: música. La artista empezó a tocar el piano y el violín con 5 años, y ahora está estudiando canto moderno en el conservatorio del Liceu. Todo este bagaje se plasma en Ires, que nació con el lanzamiento de “Demons” en el 2020. La propuesta de Ires es muy rica, ya que bebe de artistas y géneros muy diversos como John Mayer, Julia Michaels, Billie Eilish o John Legend, con mucha influencia de las baladas de los 60 y 70. Una artista que canta desde lo más profundo de su alma y que sabe mezclar muy bien lo clásico con lo contemporáneo.

Su último lanzamiento, “Better”, habla sobre el amor propio. La artista se basa en su propia experiencia con relaciones superficiales que no le llenaban desde un principio pero que le siguen hiriendo, incluso a pesar de haberse acabado. Habla sobre el conformismo con el amor y la idea de no necesitar a nadie. En “Better”, Ires habla a todas las personas (principalmente mujeres) que se han conformado con cualquier pareja que no les ha sabido tratar bien ni valorar.

Arenque se definen como la “fishband” del momento, una banda con mucha espina que nada a más de 165 bpm despuntando con su estilo “Pup – Ponk”. Formada en 2019 por Peyo (voz y guitarra), Pilato (bajo) y Litos (batería), este power trío con temas directos y pegadizos busca meterse en tu cabeza a toda costa. Con 3 temas ya publicados y un EP en proceso, la banda está comenzando a hacer todo el ruido posible en sus directos.

Su nuevo tema es “Nos vemos?”, la escenificación perfecta de un desamor reciente. Es la respuesta a ese dolor y odio por una mala relación que se transmite con guitarras distorsionadas, sintetizadores pegadizos y un estribillo repetitivo y directo. La mayor producción de Arenque hasta ahora, acercándose a los grupos que les gustan (La Plata, Cala Vento, Biznaga, Carolina Durante, Mujeres, Los Punsetes…) pero sin perder su esencia. El riff de la guitarra al principio y el del estribillo se asemejan mucho, sin significar un cambio en la canción y en el sentido de la misma, solo un impulso de rabia que acaba con la melodía del sintetizador grabada en la cabeza de todo aquel que escucha el tema. Al mismo tiempo, el sencillo incorpora una conversación que recuerda a aires westerns de desamor educado, donde cuando no queda otra cosa más, solo se busca la mentira para sentirse bien. La canción acaba con una conversación de móvil, la famosa recaída, donde se vuelve a proponer el verse. “Nos vemos?” se compuso hace menos de 6 meses y se grabó en mayo en Jaszztone Studios (Valencia) de la mano del productor Jorge Alamar (Berklee).