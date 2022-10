Estrenamos el nuevo sencillo de los mallorquines Urtain

Urtain es una banda mallorquina formada por Julio Molina (voz y guitarra), Gabi Marcos (batería), Pep Aguiló (teclados), Iván Tobiass (guitarra) y Nando Ros (bajo). De ellos te hemos hablado en alguna ocasión en Muzikalia, estrenando uno de sus sencillos a principios del pasado año. Actualmente se encuentran preparando el lanzamiento de un disco en directo, registrado el pasado 19 de junio en el Teatro Principal de Palma. Mientras tanto, mañana publicarán un nuevo sencillo titulado «Dentro de mí», grabado en los estudios Diorama Sound de Toni Salvá. Una canción en la que confiesan haber volcado influencias de bandas como The The o Talk Talk, incluyendo incluso un guiño sonoro, en las guitarras finales, al sonido de Phil Manzanera en el «More than this» de Roxy Music.

La letra de «Dentro de mí» es obra, como viene siendo habitual, de Julio Molina. En ella se muestra un universo ambiguo e irónico en el que se adentra en las relaciones interpersonales de forma abierta, creando espacios literarios con los que cualquiera puede sentirse identificado.

El single viene acompañado por un sugerente videoclip realizado por Joan Carles Palou con animaciones de 1969 que en su momento fueron parte de una campaña de propaganda comunista. Tras un complicado proceso de restauración y edición, han sido adaptadas por el autor al contexto y narrativa de la canción, dando como resultado un videoclip diferente e imaginativo.

Un vídeo que estrenamos hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, en Muzikalia. A continuación puedes escuchar y ver, en exclusiva, «Dentro de mí», lo nuevo de Urtain.