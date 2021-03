Greta Van Fleet estrenan ‘Broken Bells’

Ya queda menos para que podamos disfrutar al completo del que será segundo trabajo de Greta Van Fleet.

El segundo disco de los norteamericanos llega el 16 de abril con el título de The Battle at Garden’s Gate (puedes reservar el álbum aquí) y antes de ello podemos escuchar un cuarto adelanto que llega tras “My Way, Soon”, “Heat Above” y “Age of Machine. La canción “Broken Bells” que según Sam Kiszka trata de “lo que la sociedad puede llegar a constreñir a un alma inocente. Nuestra intención es acabar con la obligación de las expectativas sintéticas generacionales, romper las barreras y no construir otras”.

The Battle at Garden’s Gate se grabó en Los Ángeles con el productor Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele). “Hay mucho crecimiento personal durante el proceso de creación del disco debido a las experiencias que he tenido, que todos hemos tenido” explica el vocalista Josh Kiszka. “Refleja mucho de lo que hemos visto en el mundo, y eso es también una verdad personal que queda reflejada” dice el guitarrista Jake Kiszka.

Escucha el nuevo single de Greta Van Fleet