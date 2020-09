La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, abrimos nuestra sección 7 Minutos al Día para compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Se trata de una selección de canciones, escogidas entre la multitud de propuestas que llegan diariamente a nuestra redacción, siempre de artistas o bandas emergentes o poco conocidas en nuestro país. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos escogido diez canciones de Lionware, Medusa Box, Rothrigo, Natalia Lucía, Suave, The Twist Connection, Bum Motion Club, Julen, Doñita González y Kaylin Roberson.

Lionware – Te quiero a mi lao

El joven zaragozano Lionware publicará el próximo 30 de octubre su próximo álbum, El Chico Más Solitario Del Mundo. En los últimos meses ha ido adelantando diversas canciones, la última de ellas “Te quiero a mi lao”. Una fusión de rock, blues y pop urbano que realiza un análisis romántico sobre los abusos de la tecnología, el dinero y la muerte. El vídeo ha sido dirigido por Nano Kalata.

Medusa Box – Interferences

El quinteto gironés Medusa Box, de quien te hablamos hace un tiempo en 7 Minutos al Día, publicó hace pocas semanas un segundo adelanto del que será su tercer largo, I Love Astronomy (Le Cirque Music, 2020). Se trata de un disco conceptual en el que los catalanes se convierten en la tripulación de una misión espacial: The Governor (Jordi Bosch, bajo), The Mechanic (Nil Bribian, batería), The Passenger (Enric Mont, guitarra y voz), The Philosopher (Adrià Bravo, sintes) y The Mathematician (Emili Bosch, guitarra). La canción se llama “Interferences” y viene acompañada de un vídeo grabado en directo en Cardamomo Studios (La Bisbal d’Empordà).

Rothrigo – One more day / Passing you by

El joven artista residente en Madrid Rothrigo también fue protagonista hace un par de meses en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hoy vuelve a Muzikalia, esta vez a nuestra PlayList Emergente, para presentarnos un nuevo doble single formado por los temas “One More Day” y “Passing You By”, dos canciones diferentes en cuanto a producción y ritmo pero complementarias en lo que se refiere a las letras: ambas hablan de la experiencia de sentirse apartado y el no encontrar un sitio donde encajar.

Natalia Lucía – Decir

Natalia Lucia es una cantante y compositora argentina, nacida en la Ciudad de la Plata, de la que también te hablamos hace unos años en 7 Minutos al Día. Su último single se llama “Decir”, y es una canción que describe el momento en que la artista se entera de la muerte inesperada de su padre mediante una llamada telefónica. “Decir” invita al oyente a reflexionar precisamente sobre el “Decir” y no quedarse con nada dentro. Fue compuesta y grabada durante la cuarentena en la Ciudad de La Plata (Argentina), Puerto Madryn (Argentina) y Madrid (España).

Suave – Cabriolet

El bilbaíno Suave, que se dispone a publicar en breve su álbum de debut, El Diccionario de las Flores, adelantó hace unas semanas la canción “Cabriolet”. Una oda a los amores de verano, con música de Allvert y producción de Thalamas y el propio Suave, que entre guitarras y autotune recuerda que, al igual que el estío, estos romances también llegarán a su fin. Si no pasa nada el bilbaíno hará su debut sobre los escenarios el 18 de septiembre en Musika Lokala, ciclo de conciertos organizado por el Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con Bilborock.

The Twist Connection – Bring me the storm

The Twist Connection es una de las mejores bandas portuguesas de los últimos años, de hecho ganaron el premio al mejor grupo de aquel país en 2019. Practican un particular rock and roll en el que también hay sitio para el pop o el punk, entre muchos otros estilos de los 60 y 70. No hace mucho El Beasto Recordings publicó su nuevo single, formado por dos temas pertenecientes a su recomendable último álbum. Uno de ellos es este “Bring me the storm”.

Bum Motion Club – El drama

Bum Motion Club es una banda madrileña formada en 2017, en Aranjuez. En febrero de 2019 estrenaron su EP debut, Delta, producido por Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly). En su música conectan las atmósferas y guitarras vintage del shoegaze y el dreampop con el nuevo pop alternativo emergente, la psicodelia y el rock alternativo más actual. En breve habrá un nuevo EP del que de momento nos adelantaron, hace unas semanas, esta canción llamada “El drama”.

Julen – Que me corten la cabeza

El joven eibarrés Julen Leturiondo, tras muchos años como miembro de diferentes grupos, decidió hace unos meses lanzarse en solitario como Julen. El pasado mes de abril tenía previsto sacar su primer single, grabado y producido por Eñaut Gaztañaga en Gaztain Estudioak, pero sus planes se truncaron a causa del coronavirus. A cambio, compuso y grabó otro tema titulado “Que Me Corten la Cabeza”, grabada desde casa junto a diferentes músicos de Euskal Herria y de Madrid.

Doñita González – Mariposa bonita

Doñita González es una artista asturiana que lleva más de una década en el mundo de la música. En este tiempo ha estado interpretando canciones de otros artistas y propias con grupos en con los que llegó a ganar el concurso de maquetas de los 40 Principales de Asturias. Hace unos meses decidió emprender una aventura en solitario y escribir sus propias canciones junto al productor Rod Feijoo. El resultado es un álbum muy variado, Puro Sueño, que vio la luz a principios de año y que incluye, entre otros, este bonito tema dedicado a Frida Kahlo, “Mariposa bonita”.

Kaylin Roberson – Out of my town

Kaylin Roberson es una joven artista norteamericana afincada actualmente en Nashville, pero originaria de Carolina del Sur. Precisamente la nostalgia de su tierra, junto con el sentimiento de volver a ella y ver como muchas cosas han cambiado, está en el origen de un emotivo tema que nos hizo llegar hace un par de meses, “Out of my town”. Con Kaylin Roberson y su canción sobre el regreso a las raíces despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!