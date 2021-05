Estrenamos el nuevo sencillo y vídeo de Terrorists of Romance

Terrorists of Romance es una banda de indie-folk y rock alternativo formada en Barcelona en 2019. El grupo, del que te hablamos hace un tiempo en nuestra sección 7 Minutos al Día, está liderado por la compositora e intérprete Vanessa Salvi. Por aquel entonces acababan de lanzar su primer disco, After You Left, dedicado al padre de Vanessa, fallecido en 2019.

Ahora Terrorists of Romance se disponen a lanzar un nuevo disco, un EP titulado Like Kerosene. Su salida está prevista para el 11 de junio en formato digital, y en vinilo el 12 de junio, coincidiendo con el Record Store Day Drops, bajo el sello independiente Vankiki Records. Like Kerosene contiene cinco canciones en inglés y una en castellano. Seis temas con mucha pegada y una sección rítmica potente que muestran influencias de bandas como Garbage, No Doubt, Foo Fighters, Florence and the Machine o Sharon Van Etten. El título del EP hace alusión a la situación vivida durante 2020, momento en el que se grabaron las canciones, con todo el mundo “quemado” por la pandemia.

Mañana viernes Terrorists of Romance lanzan un segundo adelanto de Like Kerosene, un tema titulado “Black sheep”. En este segundo sencillo de su nuevo disco la banda se inspira en la Europa del Este con guiños a la cultura gypsy y una historia de músicos outsiders. “Black sheep” fue compuesta durante el confinamiento del 2020 a través de múltiples videollamadas entre Vanessa y Kiko. La letra trata de aquellas emociones que se sufren al sentirse rodeado de mentiras e intereses ajenos que perturban nuestra paz. El sonido de la canción nos recuerda a las influencias antes mencionadas, entre el rock alternativo potente de los 90 y el grunge.

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el nuevo video-single de Terrorists of Romance, “Black sheep”.

Puedes informarte de todas las novedades sobre Terrorists of Romance en sus redes sociales:

Facebook

Twitter

Instagram

Canal oficial de YouTube