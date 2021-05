Duran Duran están de vuelta con ‘Invisible’

Duran Duran vuelven a la actividad discográfica con el sucesor de Paper Gods (2015), producido por Nile Rodgers, Mark Ronson, Josh Blair y Mr Hudson, que además contaba con las colaboraciones de Janelle Monáe, John Frusciante, Kiesza, Davidé Rossi y Lindsay Lohan.

El decimoquinto disco de su carrera llega con el título Future Past verá la luz el próximo 22 de octubre a través de Tape Modern para BMG, cuenta con los productores Erol Alkan, Giorgio Moroder y Mark Ronson, además de un buen puñado de invitados especiales: Graham Coxon de Blur a la guitarra, el ex pianista de Bowie Mike Garson y las voces de Lykke Li, con más colaboradores interesantes que se anunciarán próximamente.

Los iconos de la música británica han vendido más de 100 millones de discos, han tenido 18 sencillos de éxito en Estados Unidos, 21 canciones entre las 20 mejores del Reino Unido y han seguido presentándose ante un gran público de conciertos en todo el mundo desde 1980.

Simon Le Bon cuenta: “Cuando entramos por primera vez al estudio a fines de 2018, intentaba persuadir a los chicos de que todo lo que teníamos que hacer era escribir dos o tres pistas para un EP. Cuatro días después, con el núcleo de más de 25 canciones fuertes ya conseguido y considerando que todas ellas merecían un desarrollo, me di cuenta de que estaríamos trabajando en ello a largo plazo, pero eso fue antes de que llegara el COVID. Así que aquí estamos en 2021 con nuestro decimoquinto álbum de estudio, tirando de la correa, con música de Duran Duran junto a Graham Coxon, Lykke Li, Mike Garson, Erol Alkan, Mark Ronson o Giogio Moroder (¡por el amor de Dios!). No digo que sea épico, pero bueno… ¡sí que lo es!. Empezamos con la canción “Invisible”, que comenzó como una historia sobre una relación unilateral, pero se convirtió en algo mucho más grande, porque “una multitud sin voz no retrocede”. La pista de ritmo de John y Roger es montañosa, las melodías de Nick se retuercen y se disparan y la guitarra de Graham es un cuchillo. Es justo lo que necesitábamos ahora”.

El disco viene anticipado por el single “Invisible”, del que el teclista Nick Rhodes comenta: “La arquitectura Sonic siempre ha sido increíblemente importante para Duran Duran. Creo que, con “Invinsible”, realmente logramos tallar la escultura como queríamos. Sónicamente, es una pieza musical muy inusual. Creo que cuando fusionas todos los instrumentos, se crea un sonido general que quizás no hayas escuchado antes”.

Escucha ‘Invisible’ de Duran Duran