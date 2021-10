Dos experiencias inmersivas por el 75 aniversario de Bowie

“Now you’ve met The London Boys, things seem good again” & “New York’s A Go-Go” y el David Bowie Estate lanzan Bowie 75 ; la celebración del 75 cumpleaños de David Bowie, con la inauguración de dos tiendas experienciales: una, en el lugar donde se avistó por primera vez a Ziggy Stardust y otra en la ciudad adoptiva donde se creó el último álbum de Bowie, ? (pronunciado “Blackstar”).

Para una vista previa muy limitada, el 25 de octubre de 2021, 75 días antes del aniversario, hasta finales de enero de 2022, las ubicaciones de Bowie 75 estarán en funcionamiento en 14 Heddon Street, la calle de Londres donde se tomó la imagen de la portada de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, y 150 Wooster Street, a pocos pasos del antiguo barrio de Bowie, en el centro de la ciudad de Nueva York.

Estas experiencias ofrecerán a los visitantes una inmersión profunda y única en el sonido y la visión de David Bowie, entre las que se incluyen:

Salas de proyección de vídeo HD y audio inmersivo en asociación con 360 Reality Audio, una experiencia musical inmersiva que utiliza las tecnologías de sonido espacial de Sony. Con música en 360 Reality Audio, los fans podrán escuchar y ver el contenido del artista disponible por primera vez en audio inmersivo, exclusivamente en las ubicaciones de esta experiencia.

• Horas de contenido de video que incluye material grabado entre bambalinas nunca visto, imágenes raras de las épocas de Heathen y Reality, entre otras.

• Oportunidad para adquirir ropa edición limitada y coleccionables exclusivos del Duque Blanco, así como vinilos y CDs de edición limitada de los catálogos de Warner / Parlophone Records y Sony.

• Exclusivas fotografías artísticas, incluyendo instalaciones de galerías que documentan las épocas, personajes y los icónicos cambios de su carrera.

• Eventos íntimos para invitados especiales que se irán anunciando.

• Los fans podrán probar cómo les sentarían los icónicos trajes y crear imágenes para compartir en las redes sociales.

• Y más: para conocer el horario de la tienda, los calendarios de eventos y otros anuncios e información, regístrate y permanece atento aquí.