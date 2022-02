Florence + the Machine están de vuelta con ‘King’

Florence + the Machine lanza por sorpresa su nuevo tema “King”, su primer material desde que en 2018 publicara High As Hope. Una reflexión sobre la mujer, la familia, la feminidad y la subversión de las expectativas que se convierte en un manifiesto personal para trascender los roles definidos por el género en una llamada a las armas en la que declara: “No soy una madre, no soy una novia, soy un rey”.

“Como artista, nunca he pensado mucho en mi género. Me limité a hacerlo, ir al tajo. Era tan buena como los hombres y salía a la calle y los igualaba siempre. Pero ahora, al pensar en ser mujer a los 30 años y en el futuro… siento de repente este desgarro de mi identidad y mis deseos. Que ser artista, pero también querer una familia puede no ser tan sencillo para mí como lo es para mis homólogos masculinos. Me había modelado casi exclusivamente en intérpretes masculinos, y por primera vez he sentido que se derrumba un muro entre mis ídolos y yo ya que tengo que tomar decisiones que ellos no tomaron”.

Ser una mujer artista, y una que actúa, proporciona su propio conflicto en cuanto a cómo prosperar y continuar por el mismo camino que los artistas masculinos cuyas estrellas siguen ascendiendo, cuyo camino hacia el éxito no se ve obstaculizado por la biología. A mediados de sus 30 años, estas son las contradicciones con las que lidia Florence.

Escucha ‘King’ de Florence + the Machine

Florence + the Machine regresará a nuestro país tres años después de su última visita, participando en la próxima edición de Madcool.