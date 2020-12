Fontaines D.C. comparten un directo al completo

Gracias a su segundo trabajo, Fontaines D.C. se han convertido en una de las sensaciones de este 2020. A Hero’s Dead (Partisan), número 2 en nuestra lista de mejores discos internacionales de 2020 es uno de los trabajos más sólidos del fatídico año que estamos dejando atrás.

Un álbum que no han podido presentar en directo en condiciones a causa de la pandemia mundial, pero que a bien seguro recorrerá los escenarios de todo el mundo en cuanto esto pase.

Los irlandeses se han acordado de sus fans y del gran recibimiento que ha tenido el álbum, compartiendo un show grabado recientemente en Dublín y que han bautizado como A Night At Monrose.

Un concierto que ya está en línea y en el que aparte de interpretar canciones de su último disco, incluye otras del primero, Droguel (2019).

Este es el setlist del directo de Fontaines D.C. A Night At Monrose

I Don’t Belong

Love is the main thing

Televised Mind

A Lucid Dream

You Said

Oh Such A Spring

A hero’s death

Living in America

I was not Born

Sunny

No

Too Real

Chequeless Reckless

Roy’s tune