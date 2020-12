Robert Smith de The Cure ofrece otro acústico solidario, tocando tres canciones de ‘Faith’

Robert Smith de The Cure continúa participando en eventos solidarios. Si hace unas semanas pudimos disfrutarle en el evento solidario de 24 horas “Nine Lessons and Carols for Socially Distanced People 24 Hour Show” de Robin Ince, en el que le vimos descalzo y cómodamente instalado en su estudio casero tocando tres temas del segundo disco de su grupo, Seventeen Seconds (1980): “In Your House”, “M” y “Play For Today”.

Smith ha vuelto a prestar su imagen y sus canciones en un nuevo evento solidario con 24 horas de emisión, llamado Letters To Santa. En esta ocasión interpretó tres nuevas versiones de canciones de su discografía, siendo el turno de Faith, que cumplirá nada menos que 40 años en 2021.

Acompañado por una caja de ritmos, de su guitarra y de un teclado, y de nuevo descalzo, el cantante nos recordó los emblemáticos temas “The Holy Hour”, “The Funeral Party” y “The Drowning Man”. Sin duda, un regalo para los fans más oscuros de la banda, ya que las tres composiciones forman parte del repertorio ‘siniestro’ de The Cure, ese que sus seguidores más acérrimos suelen disfrutar más en sus presentaciones en vivo.

Esperemos que 2021 nos traiga por fin ese prometido disco nuevo de The Cure, que como te venimos contando desde hace más de un año, será la entrega más intensa, dramática, emocional y triste en todo el catalogo de la banda. En palabras de su teclista: “Hace cuatro años le dije a Robert ‘tenemos que hacer otro disco. Tiene que ser el más intenso, triste y dramático que hayamos hecho y podemos retirarnos con él”. Y estuvo de acuerdo. Escuchando los demos, justamente hicimos ese disco. Creo que todos estarán felices con él. El problema es que han pasado 12 años desde el último álbum, por lo que hay más expectación. Cuando tienes un catálogo anterior como el de The Cure, tienes que estar a la altura. Robert dijo: ‘Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante. Es un álbum increíble, solo sugiero un poco de paciencia”.

Quedamos a la espera.