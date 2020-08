Fontaines D.C. – A Hero’s Death (Partisan)

Ya no cabe ninguna duda acerca de que Fontaines D.C. van muy en serio. Si con su debut, Dogrel (PTKF, 19), la formación irlandesa conquistó al público y encendió masivamente los rastreadores de prensa de medio mundo, la presente continuación confirma radicalmente esa posición como grupo aventajado sobre (casi) todos los demás. Poco más de un año después del mencionado estreno, los dublineses regresan con otro disco tejido entre unas coordenadas que se reparten entre devotos ecos del post-punk, el indie de guitarras (con cierta querencia específica por los noventa que aumenta la accesibilidad global del producto) y el punk a secas. El resultado, en base a un total de once temas con peso propio, resulta coherente y brillante, pero además lo suficientemente diversificado como para potenciar el impacto definitivo.

Un contraste levantado sobre bases rítmicas marcadas y con peso específico (sobre todo del bajo), guitarras adictivas apareciendo entre la penumbra, y una voces capaces de manifestarse tan agresivas como sugestivas o incluso reflexivas, dependiendo de la ocasión. De hecho, el contenido de A Hero’s Death (Partisan, 20) se distribuye entre aquella oscuridad de aspecto más industrial y otras piezas meditadas en su propia introspección. Entre las primeras están esos manifiestos iniciales y certeros que suponen “I Don’t Belong” y “Love Is The Main Thing”, a los que cabría añadir “A Lucid Dream”. El excelente single “Televised Mind” funcionaría como nexo de unión entre ambos mundos, abriendo paso a cortes interiorizados como “You Said”, una “Oh Such A Spring” deudora de Billy Bragg, o la delicada “Sunny” que incluso puede remitir a Damon Albarn. También destaca el optimismo (a medio camino entre The Strokes y The Fall) de la pieza que da título al álbum, “Living In America” sonando como unos Stooges sofisticados, o la desnudez final de “No”. Bauhaus, Joy Division, los propios The Fall, The Sound, los primeros The Cure, Wire o Iggy Pop figuran en el recetario imprescindible del quinteto, en una lista de influencias en realidad compartida con cientos de bandas. Pero es a la hora de asimilar los trazos peculiares de cada uno de ellos, digerirlos y convertir referentes en un conjunto de canciones con personalidad propia y calidad contrastada, en donde el combo destaca con claridad.

Fontaines D.C. se manifiestan con el presente A Hero’s Death (Partisan, 20) como una banda inteligente que, sin traicionar sus preferencias, formas y maneras, ha sabido aprovechar su momento. Un grupo que, con el buen sabor de boca de su ópera prima aún vigente, reaparece dispuesto a rematar el asunto, jugando sus cartas con habilidad y sin cerrar ninguna puerta que les permita enriquecerse. Tras dos discos más que notables, queda además la esperanzadora sensación de que la mejor entrega del grupo bien podría estar por llegar. Todo parece indicar que ellos podrían ser de los pocos en disputarle el trono a Idles, ése que señala a la próxima gran banda de rock de guitarras en Reino Unido. Habrá que esperar a Ultra Mono (Partisan, 20), inminente nueva entrega de Joe Talbot y compañía, para puntualizar las apuestas.

Escucha Fontaines D.C. – A Hero’s Death