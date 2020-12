‘Fox In The Snow’, nuevo adelanto del directo de Belle And Sebastian

El 11 de diciembre, Matador Records/Popstock! publicará What to Look for in Summer de Belle and Sebastian, un doble álbum en directo que reúne momentos de su gira mundial de 2019, incluyendo el “Boaty Weekender” realizado en un crucero épico.

Todas las grabaciones en directo funcionan como una cápsula de tiempo en cierta medida, pero What To Look For In Summer de Belle and Sebastian es ahora, quizás, un poco más evocador de lo que se pensaba en un principio.

“Nuestros seguidores nos estaban rogando que sacáramos grabaciones de nuestros conciertos” explica el líder Stuart Murdoch. Así que empezaron a editar su gira del 2019, en la que se incluyen tres sets en el Boaty Weekender, un festival que tiene lugar en un crucero. ¿Cuál de todas esas cosas parece más un producto de nuestra fantasía? ¿Simplemente ver música en directo, que exista un festival o entrar en un crucero? Sea cual sea la respuesta, What To Look For In Summer te lleva hasta ellas. Ahora que el COVID-19 ha provocado la cancelación de los directos de 2020, pero también de los planes de Belle and Sebastian de producir un nuevo disco en Los Ángeles, lo que comenzó siendo un lanzamiento entre dos álbumes, “para abrir boca”, ha recibido mucha más atención y cuidado.

“Era algo en lo que centrarnos” dice Stevie Jackson. “Que era muy, pero que muy agradable”. “Fue muy bonito poder hacer esto en un momento en el que no podíamos ni vernos el uno al otro,” coincide Sarah Martin.

Cuando Murdoch hizo una encuesta a los seguidores de Belle and Sebastian en Twitter, la mayoría dijo que sus LPs de directos favoritos eran los que se centraban en un solo concierto. Pero bueno, los fans no son los que deciden los set list tampoco. El grupo decidió elegir las mejores grabaciones de distintos conciertos, inspirándose en álbumes como Yessongs de Yes y el de los directos de Thin Lizzy, Live and Dangerous.

“Por un buen tiempo, mientras trabajábamos en él, el título del vinilo fue Live and Meticulous,” comenta Murdoch. “La discográfica quería que se llamara Live and Meticulous. Pero no quería basarme en lo ya establecido.”

What To Look For In Summer no es ni una retrospectiva ni un greatest hits, es el sonido de un grupo que siempre está avanzando, una imagen de lo que era Belle and Sebastian en 2019 que le da el mismo peso a los primeros días (“My Wandering Days Are Over,” “Seeing Other People”) que a los años recientes (“Poor Boy,” We Were Beautiful”), con una selección de temas que Murdoch dice que es casi aleatoria. “I’m a Cuckoo,” que es #2 en las estadísticas de su Setlist.FM, ni siquiera ha entrado. Pero hay tres canciones del álbum del 2000 Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant (que el grupo tocó de principio a fin en el Boaty Weekender).

También da una imagen completa de un grupo que siempre se ha construido alrededor de las canciones de Murdoch, pero que tiene otros tres compositores: Jackson, Martin y el guitarrista Bobby Kildea (todos con créditos compositivos, que comparte todo el grupo). Martin, en particular, se ha hecho cada vez más prolífica como compositora y vocalista principal en la última década – su “I Didn’t See It Coming,” con su estribillo (“make me dance/I want to surrender”) siempre destaca, tanto como su voz en “Little Lou, Ugly Jack, Prophet John,” cantada originalmente por Norah Jones en el álbum de 2010 Write About Love. “Siempre es un momento especial cuando se levanta y entra en la canción,” afirma Murdoch.

Ya podemos escuchar otro de sus adelantos, “Fox In The Snow”: