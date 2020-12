FINNEAS estrena la conmovedora ‘Another Year’

FINNEAS, hermano de Billie Eilish, regresa con una nueva canción conmovedora, justo a tiempo para las fiestas, titulada “Another Year”.

Escrita, producida e interpretada por el joven de 23 años, cuenta: “Escribí esta canción la Navidad pasada, con un año de incertidumbre por delante. Si hubiera sabido algo que sé ahora sobre cómo sería el 2020, no lo sé… Creo que habría cambiado la letra. Espero que donde sea que te encuentre esta canción, te traiga una pequeña dosis de consuelo. Creo que el horizonte es brillante”.

“Another Year” es el último de un flujo constante de lanzamientos estelares de este año del talentoso joven artista, el más reciente es su ardiente himno, “Where The Poison Is” y antes de eso, el igualmente combativo “Can” t Wait To Be Dead ” y la balada desgarradora“ What They’ll Say About Us ”. Ve el video dirigido por Sam Bennett aquí.

Te dejamos con la nueva canción de FINNEAS: