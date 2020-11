Future Islands participan en Live on KEXP, disfruta su concierto completo

Future Islands comparten un directo grabado desde casa. El grupo de Baltimore ha estado girando de forma extensiva cada año por más de una década sin fallo, pero 2020 es el primero en el que el grupo no pisará la carretera desde 2008. En su lugar, para su concierto número 1.235, el grupo se desplazó online para un único directo global el pasado 9 octubre coincidiendo con la salida de su nuevo trabajo, el flamante As Long As You Are (4AD / Popstock!).

Ahora Future Islands se unen a un buen número de artistas que en las últimas semanas han participado en el serial, para grabar un concierto en casa para la popular radio de Seattle, Washington KEXP FM.

Las canciones interpretadas fueron:

For Sure

The Painter

Born In A War

Moonlight