Margo Price – That’s How Rumors Get Started (Loma Vista)

El pelotón de aspirantes a reina del country, o americana, como gusten llamar a este género (lo de alt-country me parece una soberana chorrada) empieza a estar overbooking, aunque la presencia de Margo Price aporta un toque de distinción ante tanta avalancha de músicos que tienen su cuartel general en Nashville.

La cantautora americana se siente una outsider dentro del establishment que rige la industria del country o el honky tonk por aquella latitudes (cuenta Miquel Botella en su libro El río de la música que el ayuntamiento de Broadway, vía importante que cruza el centro de Tennessee, cuenta con más de 180 garitos en donde se suben al escenario centenares de artistas al día, y) quizás también tenga algo que ver la dura vida que ha llevado en donde se citan adicciones, perdidas de familiares, y temporadas en la cárcel.

Después de estar al abrigo del sello de Jack White en sus dos primeros discos, Price se une a otro que va a su rollo, Sturgill Simpson, para que le produzca este notable That’s How Rumors Get Started (Loma Vista, 2020). Es un trabajo en el que diversifica sus influencias, y en el que ha hilvanado su mejor cancionero hasta la fecha.

Buenos músicos de sesión la acompañan en esta aventura como James Gadson (batería que ha tocado con Aretha Franklin o Marvin Gaye), Matt Sweeny, o Pino Palladino que mullen con primorosas cadencias su preciosa voz.

Los temas se suceden sin demasiados sobresaltos y van inoculando, poco a poco, su suave veneno. “That’s How Rumors Get Started” y “Gone To Stay” se mecen al ritmo de los latidos del Rumours de Fleetwood Mac. Sale victoriosa del reto. La vena hard roquera la saca en “Twinkle Twinkle” con pesadas guitarras, y el contrapunto de una línea de sintetizador dando robustez al conjunto.

Ecos a Emmylou Harris despejan el camino a preciosas gemas como “Stone Me”, “Prisoner Of The Highway”, mientras que en “Heartless Mind” parece una Debbie Harry calada en un sombrero vaquero y unas botas altas.

Escucha Margo Price – That’s How Rumors Get Started