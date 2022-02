Future Islands tienen nuevo single, ‘King of Sweden’

Future Islands anunciaban hace pocos días que cancelaban sus fechas en nuestro país.

Hoy los de Baltimore, están de vuelta con nueva música. La nueva canción de la banda, “King Of Sweden”, es el primer lanzamiento desde el álbum de 2020 As Long As You Are (4AD / Popstock!), una nueva ración de synth-pop post-wave,

La canción encuentra al líder de la banda Samuel T. Herring, en un estado de ánimo típicamente críptico, cantando: “Conocí al Rey de Suecia / Cuando caminaba bajo los faros / Ahogándome en una juerga / Congelado en un semáforo en rojo”.

Escucha ‘King of Sweden’ Future Islands