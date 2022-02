Julie Doiron anuncia gira por su 30 aniversario

Julie Doiron celebra sus 30 años de carrera con una gira especial que pasará por nuestro país a partir del próximo mes de marzo. 30 años en la música que tendrían que haberse celebrado en 2020, pero que por obvias razones se han retrasado hasta ahora.

Cada noche escogerá un setlist sobre un repertorio de 30 canciones que han marcado su carrera profesional. Desde la primera maqueta de Eric’s Trip de 1990, pasando por su debut en solitario tras el pseudónimo de Broken Girl, discos premiados como Julie Doiron & the Wooden Stars, colaboraciones memorables con Phil Elverum (The Microphones, Mount Eerie), Okkervil River o Herman Düne, y discos esenciales como Woke Myself Up o I Can Wonder What You Did With Your Day. Un repaso por la vida y la carrera de una artista imprescindible del indie rock como es Julie Doiron.

Toma nota de las fechas

24/03 – Huelva, Auditorio de la Universidad

Con banda. Entradas aquí

25/03 – Cádiz, Edificio Constitución 1812 (+ Club del Río)

Con banda. Entradas aquí

26/03 – Valencia, La Pérgola (+ Jack Bisonte + Saint Woods)

Con banda. Entradas aquí

27/03 – Benicarló, Plug in the Gear

Entradas con reserva. 5€

29/03 – Madrid, Sala Cuarta Pared (FIAS)

Entradas aquí

30/03 – Viseu (PT), TBC

30/03 – Bragança (PT), TBC

01/04 – Ourense, Café Torgal

Entradas aquí

02/04 – Lugo, Ho Gruf

Entrada gratuita. Sesión vermut (12h)