Ganadores entradas para la proyección del concierto de Roger Waters

El concierto de Roger Waters en el O2 Arena de Praga, República Checa, el próximo 25 de mayo, será transmitido en vivo a nivel mundial en 1500 salas de cine de 50 países. En nuestro país, el espectáculo «This Is Not A Drill» que ya ha pasado por nuestro país podrá disfrutarse en directo en 85 cines de más de 60 localidades a las 20:45 horas (hora peninsular).

Durante una única noche, el destacado miembro fundador y fuerza creativa detrás de los años dorados de Pink Floyd, presentará su gira «This Is Not A Drill» en vivo desde Praga. Anunciada como su primera gira de despedida, este evento audiovisual global, dirigido por Sean Evans, ofrece la oportunidad de presenciar y escuchar un espectáculo aclamado por la crítica.

Esta asombrosa extravagancia audiovisual es una poderosa denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir. Incluirá 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, como «Us & Them», «Comfortably Numb», «Wish You Were Here» y «Is This The Life We Really Want?». Waters también presentará su nueva canción, titulada «The Bar».

n el escenario, Waters estará acompañado por Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair y Seamus Blake, quienes ofrecerán una actuación inolvidable y un llamado a la acción para amar, proteger y compartir nuestro precioso hogar planetario.

«Estamos emocionados de brindar la oportunidad de experimentar en vivo, y en la pantalla grande, un concierto icónico como este», comentó Tom Mackay, presidente de Contenido Premium de Sony Music Entertainment.

Las entradas ya están disponibles en www.ThisIsNotADrillFilm.com. En España, la distribución está a cargo de Versión Digital y se proyectará en salas de:

Vitoria-Gasteiz y Barakaldo en el País Vasco.

-Albacete y Toledo en Castilla-La Mancha.

-Alicante, Castellón, Valencia, Aldaia y Paterna en la Comunidad Valenciana.

-Almería, Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Córdoba, Pulianas, Fuengirola, Málaga, Sevilla, Camas y Mairena de Aljarafe en Andalucía.

-Gijón, Oviedo y Paredes – Oviedo y Badajoz en Asturias.

-Ibiza, Marratxi, Palma de Mallorca y Ciutadella de Menorca en Islas Baleares.

-Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataro, Sant Cugat del Vallés, Terrassa, Girona y Tarragona en Cataluña.

-Santander en Cantabria.

-A Coruña y Vigo en Galicia.

-Logroño en La Rioja.

Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucia de Tirajana, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife en Islas Canarias.

-Madrid, Alcorcón. Getafe, Las Rozas, Leganés, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes en la Comunidad de Madrid.

-Churra en la Región de Murcia.

-Cordovilla y Huarte en Navarra.

-Valladolid y Zamora en Castilla y León.

-Zaragoza en Aragón.

Sorteábamos dos entradas dobles. Estos son los ganadores:

Carlos Herrero – Valladolid

Juan García – Albacete

¡Enhorabuena!