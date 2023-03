Roger Waters (Wizink Center) Madrid 24/03/23

El jueves 23 de marzo era una fecha que prometía ser histórica, pues teníamos una cita ineludible en el WiZink Center de Madrid y con Roger Waters. Mientras me acercaba al recinto, se percibía en el ambiente que iba a ser una noche mágica en la capital, de esas en las que el peso de la música se siente sobre tus hombros y que difícilmente se olvidan, para bien o para mal. En conciertos de esta magnitud, el resultado es siempre una incógnita hasta que llega el momento de la verdad.

A pesar de que el Barrio de Goya es lo menos rock que pueda haber, las primeras impresiones eran favorables. Una maraña de chupas de cuero, esas que tienen solera y no están compradas en Zara, se apiñaban en los bares cercanos. La multitud estaba compuesta por una mezcla de generaciones y clases sociales: hippies veteranos que habían vivido la época dorada del rock en los años setenta, yuppies con trajes elegantes que parecían haberse escapado de sus oficinas en Deloitte esa noche, y jóvenes que habían hipotecado lo que queda de mes para estar allí. Entre la multitud, también se podían ver viejos amigos reuniéndose después de varios años, intercambiando abrazos y recuerdos. La Plaza de Salvador Dalí respiraba ambiente de concierto en el antiguo Vicente Calderón. Ambiente de remontada.

Roger Waters llegó a Madrid presentando su última gira, This Is Not A Drill, un impresionante espectáculo que fusiona el rock and roll con elementos cinematográficos y ofrece una contundente crítica a la sociedad actual. Además, la gira estaba cargada de polémica, ya que Waters llegó a España en medio de controversias y debates en torno a su figura. Recientemente había estado involucrado en diversas disputas con su ex compañero de Pink Floyd, David Gilmour.

La presentación, al menos en la primera jornada de Madrid, estaba conformada por Waters liderando el espectáculo (voz principal, guitarra, bajo y piano). A su vera, se encontraban Jonathan Wilson y Dave Kilminster en las guitarras y voces, Jon Carin en los teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en el bajo y voz, Robert Walter en los teclados, Joey Waronker en la batería, Shanay Johnson y Amanda Belair en los coros, y Seamus Blake en el saxofón.

A nivel general, el concierto comenzó a las 21:20 de la noche y duró en torno a los ciento cuarenta minutos, repartido en una veintena de canciones (si contamos conjuntamente la triada de «Another Brick in the Wall»). Un espectáculo dividido en dos partes, y en el que, por supuesto no faltaron los míticos temas de su trayectoria en Pink Floyd, así como algunas de sus canciones en solitario.

Después de leer algunas crónicas sobre su concierto en Barcelona, no estaba seguro de lo que esperaba, pero debo admitir que el espectáculo fue impresionante en todos los sentidos. La producción fue una maravilla, desde los efectos visuales proyectados en una especie de muro tecnológico suspendido en el centro del escenario, hasta el sonido envolvente y potente, que contaba con más de veinte altavoces colgados del armazón de la estructura. A nivel de sonido, desde mi opinión, solo el de Bon Iver en ese mismo recinto está por encima, y eso que el de Sigur Rós también me pareció una bestialidad.

Por supuesto, todo el concierto estuvo impregnado de la defensa y justicia social. Nada más entrar al recinto podías encontrar a activistas que defendían la libertad de Julian Assange y otros la causa Palestina. Todo el concierto fue un homenaje a la lucha por un mundo mejor, más cercano y digno para todos. La defensa continua por los derechos civiles y humanos, así como la denuncia del abuso policial a nivel internacional o la geopolítica estadounidense en las últimas cinco décadas. Es más, nada más empezar el espectáculo, desde la megafonía se proyectó el siguiente mensaje: Si eres de los que adoran a Pink Floyd, pero no soportas los ideales de Roger Waters, harías bien en irte al bar ahora mismo.

Esto, que para muchos periodistas podría ser un lastre, para mí fue lo que más me gusto. Un ejercicio de responsabilidad. Después de tantas décadas y rondando los ochenta años, Roger Waters sigue teniendo una capacidad innata para abordar temas complicados a través de su música, convirtiendo el arte visual y el legado de Pink Floyd en un mensaje oportuno, crítico, feroz y contemporáneo como lo ha sido siempre. La única pega que le pongo es que todos los mensajes estaban en inglés, y viendo la capacidad económica con la que cuenta este espectáculo, podría haber puesto una traducción al castellano para que todo el público pudiera entenderlo.

El concierto de Roger Waters en Madrid arrancó con fuerza al son de «Comfortably Numb» y las tres partes de «Another Brick in the Wall». Si tienes planeado asistir a la segunda presentación, asegúrate de llegar temprano para no perdértelo. Además de las clásicas «Have a Cigar», con homenaje incluido a Syd Barrett, «Wish You Were Here», «Shine on You Crazy Diamond» y «Sheep», esta última con una oveja hinchable recorriendo el escenario y cerrando la primera parte del espectáculo, una canción que me sorprendió gratamente fue «The Powers That Be», que gracias a las imágenes proyectadas y la atmósfera creada se convirtió en uno de los mayores himnos políticos de la noche

Después de un merecido descanso de unos quince minutos, la atmósfera cambió cuando la oveja inflable que sobrevolaba el recinto se tornó siniestra. Los ojos se tiñeron de rojo y aparecieron dos mensajes en sus costados: «Que se jodan los pobres» y «Roba a los pobres para dárselo a los ricos». Comenzó la parodia fascista y toda la parafernalia totalitaria, representada magistralmente por Waters, quien en esta ocasión se vistió con uniforme militar de las SS mientras cantaba «In the Flesh» y «Run Like Hell». Incluso, llegó a disparar una metralleta MP40 con balas de fogueo.

En la segunda parte del concierto, se escucharon temas icónicos como «Déjà Vu», «Money» o «Two Suns in the Sunset». A pesar de ello, la canción que más me cautivó fue «The Bar», una de las últimas creaciones de Waters. En un lateral del escenario, todos los músicos se reunieron alrededor de un piano, descorcharon una botella de mezcal y brindaron mientras interpretaban la canción y se despedían del público. Fue una verdadera maravilla. Además, el veterano músico aún tenía un as bajo la manga: cuando se retiraron a los camerinos, una cámara los siguió mientras interpretaban «Outside The Wall», mostrando todo en los monitores.

Es posible que, para mis amigos de las viejas chupas de cuero, esta última gira pueda no estar a la altura de algunas anteriores, y por supuesto, de las míticas de los años setenta. No tengo ninguna duda al respecto. Sin embargo, para mí, con veintisiete años y habiendo visto esto solo en los antiguos VHS de mis padres o en videos de YouTube cuando empecé a interesarme el mundo, me pareció una auténtica genialidad. Fue un encuentro con el pasado que se contrapone al mundo que he heredado, demostrando la vigencia que a día de hoy todavía tienen estos grupos. Ojalá envejezca como Roger Waters y no como Ramón Tamames.