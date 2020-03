Ginebras: me declaro fan emergente

– ¿Conoces a Ginebras?

–No…

–Pues deberías. De verdad te las recomiendo, son la…

En las últimas semanas, estas frases se han convertido en algo habitual en mis conversaciones. Como si fuera Bill Murray en la película Atrapado en el Tiempo, la historia se repite, pero en esta ocasión merece la pena. No deja de ser curioso también la forma en la que las escuché por primera vez: estaba reproduciendo la aclamada canción de Cyndi Lauper, “Girls just want to have fun”, cuando la reproducción automática de YouTube me sorprendió de nuevo poniéndome una de sus canciones. Y es que creo que el título de esa canción sería la mejor forma de presentar a este conjunto.

Este grupo, de reciente formación, se creó en Madrid gracias a Magüi, Sandra, Raquel y Yavanna. Su propuesta musical son canciones pegadizas, melodías festivas y actitud reivindicativa. Un cóctel perfecto para prender el panorama nacional. Una mezcla muy bien acompasada de rock, pop y música indie.

A finales del 2019 nos presentaron su primer Ep titulado Dame 10:36 minutos. Canciones como “Fan emergente” son una reivindicación sobre el papel de las bandas nóveles como la suya. Bajo los estribillos pegadizos de “La típica canción” se esconde una oda al baile, un tema dedicado a todas aquellas canciones que la gente no reconoce que le gustan por miedo a críticas “de los especialistas”. Un hit que crítica el prejuicio y el clasismo musical. Su canción más conocida es “Con Altura”, una cover rockera del tema de Rosalía. Una versión acompasada en el que nos muestran su visión y sus gustos sobre la escena urbana. A través de su humildad y sus ganas de pasarlo bien, con esta canción han conquistado a diversos tipos de espectadores demostrando el papel de este género musical (en demasiadas ocasiones denostado).

Bajo una apariencia de pop festivalero y buen rollo, Ginebras es capaz de trasladarnos un mensaje feminista basado en la justicia, la tolerancia y la reivindicación del papel de las mujeres en la industria de la música, no solo por sus letras, sino también por sus actos. Un papel cada vez más importante y de necesaria renovación. Una conquista imprescindible de las calles, las instituciones y ahora también con grupos como este, de los escenarios.

Ginebras en redes sociales:

Instagram

Twitter

Facebook