Feliz Día del Padre… músico (15 hijos que siguieron sus pasos)

Hoy es el día de el padre, el día del padre más atípico que hemos conocido en la historia, porque tendremos que vivirlo desde el confinamiento absoluto. Aún así, pensábamos que era una buena ocasión para sacarnos de la manga uno de nuestros especiales con el que rendirles homenaje a través de diferentes canciones.

Durante nuestros 20 años de historia lo hemos celebrado de varias formas y para este año se nos ha ocurrido hacer una selección de canciones de artistas, cuyos padres son músicos. Ya sabéis, de casta le viene al galgo y en ocasiones los vástagos son capaces de sorprendernos con nuevos caminos de lo más sugerentes.

Esperamos que disfrutes de la selección:

Elijah Hewsonn de Inhaler (Hijo de Bono, de U2)

Hace pocas fechas Eliah Hewson, hijísimo de Bono nos visitaba con sus Inhaler. Estos jóvenes irlandeses se alejan de los preceptos de épica de estadio de padre de su vocalista y tiran más hacia terrenos del neopostpunk. Una especie de mezcla entre los U2 de Boy con Interpol. Veremos en qué quedan.

Nancy Sinatra (hija de Frank Sinatra)

La carrera musical de Nancy Sinatra fue fulgurante en la segunda mitad de los 60 y primeros años 70, aunque el mundo ya la conocía desde que su mítico padre le dedicó “Nancy (with the laughing face)” cuando era una cría. Desde los años 80 solo ha ido sacado discos a cuentagotas, pero para la posteridad ha quedado su mítica canción “These boots are made for walkin’” y también sus trabajos con Lee Hazlewood, sobre todo el recomendable Nancy & Lee (1968).

Mourn (hijas de Ramón Rodríguez, de The New Raemon)

Nuestro querido Ramón Rodríguez (The New Raemon) ha aleccionado bien a sus hijas desde bien pequeñas, quienes formaron Mourn siendo aún unas niñas. Jazz y Leia Rodríguez comparten banda con Carla Pérez. Su frescura y esos pildorazos instantáneos que facturan hacen presagiarles un gran futuro. Hace algunos meses lanzaron un disco de versiones, con canciones como esta de los primeros The Cure.

Jeff Buckley (hijo de Tim Buckley)

Por desgracia, su rápida e inesperada desaparición nos privó de saber hasta dónde habría podido llegar Jeff Buckley. Un artista singular, de una sensibilidad absoluta y una voz maravillosa que le permitía dominar una gran variedad de registros. Solo nos dejó un disco en vida, Grace (1994), un disco del que celebramos el año pasado su 25 aniversario, pero fue más que suficiente para marcar una época y convertirse en leyenda.

Sean Lennon (Hijo de John Lennon)

John Lennon dejó para siempre un legado inmortal, no solo junto a The Beatles, sino en sus discos en solitario o junto a su viuda, Yoko Ono. De su matrimonio con Cynthia Powell nació el también músico Julian Lennon, que lleva cerca de una década sin entregar un disco. Nosotros nos quedaremos con su otro vástago, un Sean Lennon cuya carrera siempre nos ha parecido más interesante. Tanto como solista, como en sus distintos proyectos (Cibo Matto, The Ghost of a Saber Tooth Tiger, The Claypool Lennon Delirium) y bandas sonoras.

Norah Jones (hija de Ravi Shankar)

Norah Jones inició su carrera musical a principios del siglo XXI con el muy recomendable Come Away With Me (2002), un disco que no ha superado con el tiempo aunque ha seguido entregando interesantes trabajos. Con su delicada voz crea unas canciones, habitualmente frágiles, que basculan entre el jazz más elegante y los sonidos de raíz americana. No hace mucho publicó un recopilatorio de singles recientes del que te hablamos aquí, pero la recordamos con un tema de sus inicios.

Rufus Wainwright (hijo de Loudon Wainwright III)

Quizás el de Rufus Wainwright sea uno de los poquísimos casos en los que el hijo cantante llega a ser más popular que un padre que también fue famoso. Además de Rufus, sus hermanas Lucy y Martha, sobre todo esta última, se han dedicado también al mundo de la música con cierto éxito. Es bastante habitual que tanto Rufus como su padre y sus hermanas se inviten entre sí a sus conciertos. Qué mejor, pues, que ver a la familia junta en acción.

Soleá Morente (Hija de Enrique Morente)

Enrique Morente pasó a la historia como flamenco revolucionario. Su cante irritó a mucho purista, pero esa genialidad nos regaló colaboraciones magistrales como el recordado OMEGA (1996) junto a Lagartija Nick o proyectos con Sonic Youth, Max Roach, Chick Corea o Chef Khaled. Sus dos hijas salieron artistas, Estrella, dotada de una portentosa garganta y Soleá, más orientada hacia la escena alternativa. Nos la hemos encontrado colaborando con miembros de Los Planetas y Lagartija Nick en Los Evangelistas y junto a Pájaro Jack, Napoleón Solo o en su otro proyecto, Prado Negro. Acaba de publicar Lo que te falta, su primer disco para Elefant.

Charlotte Gainsbourg (hija de Serge Gainsbourg)

Serge Gainsbourg es uno de los cantantes más legendarios de Francia. Provocador, fiestero y genio absoluto. Su hija Charlotte siguió sus pasos en la canción, además de ser una reputada actriz siguiendo los pasos de su madre, Jane Birkin. Cantando en inglés y francés, la artista gala ha publicado un buen número de discos y colaborado con Beck, Anna Calvi o Etienne Daho.

Natalie Cole (hija de Nat ‘King’ Cole)

Un día de fin de año de 2015 nos dejó Natalie Cole, hija del gran Nat ‘King’ Cole, una artista de la que muchas veces solo recordamos sus duetos virtuales con su padre, una maniobra comercial y nostálgica que le sirvió para darse a conocer de forma masiva. Sin embargo, Natalie Cole hizo muchas más cosas durante una carrera de 40 años, ahí es nada. Recordamos aquí esta canción de sus inicios en la que demuestra que tenía talento, además de un apellido ilustre.

Jakob Dylan (hijo de Bob Dylan)

No debe ser fácil ser hijo de un mito viviente. Cualquier cosa que hubiese hecho Jakob Dylan, cambiarse el apellido o dejárselo, dedicarse a la música o a vender coches, dejarse el pelo rizado o alisarlo, hubiera sido escudriñada con lupa. Jakob sorprendió primero con The Wallflowers, un grupo que fue mucho más que “One headlight”, pero sobre todo con dos discos en solitario que tienen mucho que ofrecer si uno se quita los prejuicios de encima.

Eden Gallup (hijo de Simon Gallup de The Cure)

Simon Gallup es uno de los bajistas más queridos y respetados del postpunk y el rock siniestro. Amigo íntimo y compañero fiel de Robert Smith en prácticamente toda la trayectoria de The Cure, el británico ha dejado poso con su peculiar forma de tocar. Su hijo Eden, técnico de la banda tiene un grupo llamado Violet Vendetta, en el que también toca el bajo. De casta le viene al galgo, en este caso tanto, que en la última gira de The Cure tuvo que suplir a su padre en un par de conciertos por problemas familiares.

Baxter Dury (hijo de Ian Dury)

Baxter Dury lleva ya casi 20 años de carrera en un plano discreto, pero solvente. Mañana mismo publica su octavo álbum, The Night Chancers. En 2011 publicó un disco escondido pero recomendable, Happy Soup, del que te hablamos en Muzikalia. Fue sin embargo con sus primeros discos con los que captó la atención del público, además distanciándose casi completamente de la música que hacía su padre. Aquí le recordamos sin embargo con un single más reciente, de hace apenas tres años, “Prince of tears”.

Ziggy Marley (Hijo de Bob Marley)

Este año se están celebrando los 75 años de Bob Marley, con una serie de documentales especiales que puedes ver en su canal Bob Marley’s official YouTube . La leyenda del reagge tuvo 11 hijos, de los cuales tres le salieron cantantes, Damian, Stephen y David, más conocido como Ziggy y quizá el más popular de ellos. El mayor de los Marley tiene una sólida trayectoria desde finales de los años 80.

Zak Starkey (Hijo de Ringo Starr)

Otro caso de instrumento heredado es el de la batería. El encargado de tocarla en el grupo más famoso de la historia, ya saben ustedes, Ringo Starr de The Beatles, tiene un hijo que ha seguido sus pasos. Zak Starkey quizá no ha tenido la suerte de formar parte de una banda con esa grandeza, pero muchos dicen que toca mejor que su progenitor. Algo de razón tendrán, cuando ha acompañado a aristas como The Who, de quien es un fijo desde hace tiempo. También ha acompañado a Oasis en la grabación de los discos Don’t Believe The Truth y Dig out your soul.