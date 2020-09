El grandes éxitos de Robert Wyatt, por fin en vinilo

Robert Wyatt publicará His Greatest Misses, una compilación que abarca su carrera de décadas, en vinilo por primera vez el 9 de octubre a través de Domino.

En su título, His Greatest Misses reconoce que la carrera de Wyatt se ha desarrollado fuera del espacio limitado y la definición del éxito del pop comercial, pero al mismo tiempo reconoce que la carrera no profesional de Wyatt ha demostrado ser productiva y rigurosa. La colección, originalmente lanzada como una edición japonesa, incluye selecciones que datan de Rock Bottom (1974) a Cuckooland (2003), aunque su orden de ejecución no es cronológico. Esto hace que el punto sutil de que las grabaciones de Wyatt se consideren mejor como un catálogo no lineal, este es un mundo a través del cual el oyente puede moverse a cualquier ritmo y en cualquier dirección.

La compilación muestra muchas de las habilidades musicales de Robert Wyatt, particularmente su técnica favorita de permitir que las melodías de su teclado serpentinas se entrelacen con su voz, vívidamente presente en los primeros compases de “Sea Song”.

Estas son sus canciones:

P.L.A. Worship Heaps Of Sheeps Free Will And Testament I’m A Believer Sea Song Little Red Robin Hood Hit The Road Solar Flares At Last I Am Free Arauco The Age Of Self Alien Shipbuilding Memories Of You Muddy Mouse (b) Mister E Foreign Accents

His Greatest Misses de Robert Wyatt está disponible para pre-venta en Dom Mart en vinilo doble verde, vinilo doble estándar y CD .