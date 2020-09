Le Voyeur publicará en octubre su segundo álbum

El 2 de octubre se publicará Popnografía, el nuevo álbum de Le Voyeur. La edición del segundo disco del grupo comandado por Miguel Marcos, prevista para la pasada primavera, se pospuso a raíz de la terrible crisis sanitaria y social provocada por la pandemia. Ahora, por fin, podremos disfrutar de este trabajo en toda su extensión.

Poco a poco, Le Voyeur ha ido recomponiendo su agenda de conciertos y espera poder presentar Popnografía en varias ciudades durante los próximos meses, mientras trabaja en la composición de su tercer largo. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento:

Quienes sigan a la banda madrileña conocen parte del repertorio del disco, ya que Le Voyeur ha ido publicando varios avances durante los últimos meses. La música y letras de “Popnografía” se miran en el espejo de referentes inapelables como Gang of Four, David Bowie, los primeros XTC, Public Image Ltd., Talking Heads o Lagartija Nick. Y realiza un vertiginoso tra?velin por la sociedad de consumo, tachonando su intre?pida propuesta li?rica con referencias que basculan entre lo culto y lo popular, entre lo sagrado y lo profano, articulando una profunda meta?fora sobre la modernidad li?quida, hue?rfana de referentes so?lidos y acechada por la industria de la mentira.